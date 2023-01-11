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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۶:۰۹

فرماندار همدان:

زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و اقتصادی شهر جورقان تامین می شود

زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و اقتصادی شهر جورقان تامین می شود

همدان- سرپرست فرمانداری همدان بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در شهر جورقان تاکید کرد و گفت: تامین زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و اقتصادی مورد نیاز در این شهر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مخفی شامگاه سه شنبه با همراهی تنی چند از مدیران استان و شهرستان همدان ضمن حضور در شهر جورقان به بررسی مسائل و مشکلات این شهر پرداخت.

وی با بیان اینکه نگاه استاندار همدان به جورقان پیش بینی توسعه و آینده خوب برای این شهر است گفت: تأمین زیر ساخت‌های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی مورد نیاز در این شهر ضروری است.

سرپرست فرمانداری همدان با اشاره به لزوم توجه به مسائل فرهنگی در شهر جورقان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: با بهره گیری از توان خیرین و نهاد کتابخانه ها احداث مجموعه فرهنگی شهر جورقان امکان پذیر است.

مخفی در ادامه صحبت‌های خود با تصریح بر اینکه فاز نخست شهرک صنفی با انتقال بنکداران در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد که عوائد حاصل از آن متوجه جورقان نیز خواهد شد، افزود: نان سنتی جورقان یک ظرفیت قابل توجه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5678288

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