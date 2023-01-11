بانک مرکزی بیش از همه در بروز مشکلات دارویی قصور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تحقق بودجه ۱۴۰۱ و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: رئیس کمیسیون بهداشت تاکید داشت که مشکلات حوزه دارو تنها به وزارت بهداشت برنمی گردد و مربوط به عوامل بین بخشی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی، گمرک و نقدینگی است که به هیچکدام از این موارد توجه نشده و مردم به ما نمایندگان برای کمبودهای دارویی مراجعه می‌کنند و ما نمایندگان باید به جای قانون نویسی و نظارت، برای مردم دارو تهیه کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون طبق بررسی‌های صورت گرفته؛ بانک مرکزی در موضوع کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیش از همه قصور دارد و در این رابطه به طور مداوم بر روی نمایندگان فشار وجود دارد، البته برخی از نمایندگان نیز بیان کردند که باید به طور دقیق مشخص شود که علت کمبود برخی از داروها چیست و این مسئله حل شود.

شیخی افزود: رئیس سازمان غذا و دارو هم گزارشی را ارائه و تاکید کرد که متأسفانه مشکل نقدینگی تاکنون حل نشده و می‌طلبد سهم بیمه و دارو جمع شده و به عدد ثابتی تبدیل شود.

وی با اشاره به وضعیت اعتبار هدفمندی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در گزارش سازمان غذا و دارو، گفت: بر اساس این گزارش برآورد اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و اعتبار پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید درست و دقیق در نظر گرفته شود که دچار کسری بودجه نشویم.

شیخی با یادآوری پیشنهادات سازمان غذا و دارو برای تأمین اعتبار توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: بر اساس گزارش ارائه شده؛ افزایش اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ۸ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش و ایجاد طرح توسعه، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های غذا و دارو در اعتبارات متوازن استانی دیده شود و همچنین بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها مکلف شوند مبالغ حاصل از فروش دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه‌های تأمین، تدارک دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه گر مکلف شوند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند، واریز کنند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی شود.

وی یادآور شد: مسئولان سازمان غذا و دارو یادآور شدند که که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کد درآمد دارو تعریف و از درآمد بهداشتی و درمانی جدا شده است و اعمال کسورات ۳ درصد قانون متوازن امکانات کشور بر درآمد اختصاصی دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی برخلاف بند (ه) تبصره ۱۷ مکرر قانون بودجه است و عملاً به ناترازی منابع و مصارف دارو و انباشتگی بدهی‌های دارو و ملزومات دامن می‌زند که پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دارو از اعمال ۳ درصد معاف شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، گفت: اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان است که در این رابطه حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد داشته است.

شیخی افزود: لزوم کنترل و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه (بند (ت) ماده ۷۲) برای پایش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پایش باقیمانده سموم نیتریت و نیترات فلزات سنگین در همه مناطق کشور، توسعه و تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در قطب‌ها و مبادی واردات و پایانه صادرات با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ردیف اعتبار جداگانه برای پایش باقیمانده سموم و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از جمله مواردی بود که مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح کردند و خواستار توجه به آنها شدند.