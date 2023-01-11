تجمع اعتراضی طلاب و مردم بوشهر درمحکومیت نشریه فرانسوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع اعتراضی طلاب و روحانیون و اقشار مختلف امت حزب الله بوشهر در پی هتک حرمت روزنامه هتاک فرانسوی به مقام عظمای ولایت و مرجعیت و توهین به مقدسات و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران صبح چهارشنبه در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر در این مراسم با محکوم کردن این اقدام نشریه فرانسوی وبا اشاره به توطئه دشمنان علیه اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان توطئه‌های گوناگون علیه این نظام مقدس طراحی و اجرا کرده‌اند ولی در ۴۴ سال گذشته تاکنون با ترفندهای گوناگون نتوانسته‌اند جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرند.

حجت‌الاسلام علی اکبر اسماعیلی اضافه کرد: همانگونه که فتنه‌های دشمنان تاکنون شکست خورده مردم استان بوشهر با اتحاد و وحدت نمی‌گذارند اهداف دشمنان محقق شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر بیان کرد: روحانیون و مردم همیشه در صحنه بوشهر با اتحاد و وحدت امروز با تجمع اعتراضی، انزجار خود را از اقدامات جهان استکبار به سرکردگی آمریکا و متحدانش اعلام کردند.

در این اجتماع اعتراضی که با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد شرکت کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه گر» اقدام توهین آمیز این نشریه را محکوم و خواستار برخورد دولت‌های اسلامی با اینگونه اقدامات شدند.