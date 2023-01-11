اصناف مشهد طی روزهای پیش رو باید از ساعت ۲۰ تعطیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مخملی اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد انرژی خراسان رضوی تمام واحدهای صنفی، مجتمع‌های صنفی و پاساژهای مشهد به غیر از واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی و ضروری به علت برودت هوا و مدیریت مصرف انرژی از مورخ ۲۱ تا ۲۳ دی ماه باید از ساعت ۲۰ نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به دستورالعمل مصوبه ستاد انرژی خراسان رضوی در پی بروز سرمای شدید و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: امکان دارد این محدودیت فعالیت تا روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز تمدید شود که البته این مساله نیز بستگی به شرایط جوی خراسان رضوی دارد.

وی تصریح کرد: از کسبه و واحدهای صنفی در مشهد درخواست می‌شود ضمن عمل به دستورالعمل ستاد انرژی خراسان رضوی، در مصرف برق و کاهش میزان روشنایی همکاری‌های لازم را برای داشتن یک شبکه پایدار به عمل آورند.