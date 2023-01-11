افزایش صادرات از شاخص های برنامه هفتم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح چهارشنبه در نشست بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه با اشاره به اتمام مهلت برنامه ششم و تمدید آن اظهار داشت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ۲۶ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و بودجه‌های سنواتی باید بر اساس اسناد بالادستی تدوین شود.

وی افزود: بودجه سال آینده مقرر است بر اساس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین شود و در این راستا بین دولت و مجلس تعامل وجود دارد تا بودجه سال جاری بر طبق برنامه برنامه ریزی و تصویب شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تکالیفی برای سازمان مدیریت استان‌ها در نظر گرفته شد زیرا هدف آرمانی این برنامه پیشرفت توسعه اقتصادی توأم با عدالت است.

فتح الله پور یادآور شد: رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش تورم، رشد اشتغال و کاهش فاصله طبقاتی از جمله شاخص‌های طراحی شده در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به پیشنهاد احکام برنامه توسعه در استان گفت: جلساتی با دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و دانشگاه‌ها درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شده است.