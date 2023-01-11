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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

دید در شهرستان شوش به ۲۰ متر رسید

دید در شهرستان شوش به ۲۰ متر رسید

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: به علت مه گرفتگی میزان دید در شوش به ۲۰ متر کاهش یافت.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت مه گرفتگی میزان دید صبح امروز در شوش ۲۰ متر و در شهرهای اهواز، آبادان، شادگان، شوشتر و ایذه به ۱۰۰ متر رسید.

سبزه زاری افزود: میزان دید نیز در شهرهای امیدیه و رامهرمز به ۲۰۰ متر، شهرهای گتوند و دزفول ۵۰۰ و بهبهان نیز به ۹۰۰ متر به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی در زمینه مه آلودگی و کاهش دما در استان صادر کرد.

این شرایط تا اواسط روز شنبه هفته آینده در اکثر مناطق استان به ویژه مرکز، نیمه شرقی، شمالی و جنوب شرقی و جاده‌های مواصلاتی پایدار است.

کد مطلب 5679389

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