آخرین وضعیت احکام انضباطی صادره برای دانشجویان علوم پزشکی

حسین همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده های دانشجویان علوم پزشکی در جریانات اخیر و وضعیت ادامه تحصیل این دانشجویان گفت: دانشجویانی که منع ورود به دانشگاه ها شده اند در صورتی که حکم منع موقت از تحصیل نداشته باشند می توانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند. این موضوع هم در آئین نامه و هم در شیوه نامه ذکر شده است.

وی افزود: با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند.

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت درباره حکم منع موقت از تحصیل و وضعیت دانشجویان دارای این حکم گفت: در صورتی که حکم منع موقت از تحصیل صادر شده باشد، بستگی به زمان اجرای حکم، وضعیت دانشجو متفاوت خواهد بود.

وی افزود: در صورتی که حکم منع موقت از تحصیل در نیمسال اول صادر شده باشد با تشخیص کمیته صادر کننده حکم، زمان اجرای آن می تواند نیمسال اول باشد یا نیمسال دوم. برخی از دانشجویان به دلیل درگیری هایی که داشته اند در نیمسال اول سر کلاس نبوده اند و از همین رو برخی دانشگاه ها منع موقت از تحصیل را در ترم اول اجرایی کردند که دانشجو در صورت داشتن حکم منع موقت از تحصیل در نیمسال اول، اجازه حضور در امتحانات را ندارد.

همتی درباره روند رسیدگی به پرونده های دانشجویان در جریانات اخیر یادآور شد: حدود ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی در جریانات اخیر درگیر بوده اند که با نسبت های مختلفی از اعتراضات مواجه بوده اند، روند بررسی پرونده ها در کمیته های بدوی تا حدود زیادی به پایان رسیده است و اکنون کمیته های تجدیدنظر در رابطه با اعتراضات دانشجویان به احکام صادره در کمیته های بدوی در حال برگزاری است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان به احکام صادره در کمیته های تجدید نظر نیز اعتراض خواهند کرد، کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان به عنوان مرجع نهایی در خصوص اعتراضات این دانشجویان تشکیل و صدور رای خواهد کرد، لذا می توان گفت هنوز بسیاری از پرونده ها به مرحله صدور احکام نهایی نرسیده است و بعضی خبرپراکنی ها واقعی و درست نیست.