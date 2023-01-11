کسب درآمد دولت از محل واردات گوشت قرمز و مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ردیف بودجه‌ای در عوارض مربوط به واردات مرغ در نظر گرفته است. بر اساس ارقام آمده در جدول شمار ۵ مربوط به درآمدهای دولت، ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۰ میلیارد تومان برای عوارض حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که امسال با مازاد تولید گوشت مرغ در بازار رو به رو بودیم و شرکت پشتیبانی امور دام کشور ناچار به جمع آوری و انجماد مرغ‌ها شده است. مصرف سرانه گوشت مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته و این امر سبب شد تا بازار با مازاد تولید مواجه باشد. از سوی دیگر با نگاهی به فروشگاه‌ها و قصابی‌های سطح شهر، شقه های گوسفندی و گوشت گوساله در حال بیات شدن هستند از این رو تولیدکنندگان به دنبال دریافت مجوز برای صادرات گوشت قرمز هستند.

بر اساس آمارهای اعلام شده سال گذشته حداقل سرانه مصرف مرغ در کشور ۳۱ کیلو گرم بوده که امسال به حدود ۱۸ کیلو گرم رسیده است. این عدد برای بازار گوشت قرمز بسیار پایین‌تر بوده و بر اساس مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز کمتر از ۶ کیلو گرم برآورد شده که آمار وزارت جهاد کشاورزی با نگاه خوش بینانه تر این عدد را ۱۱ کیلو گرم ذکر می‌کند. حال این موضوع که دولت در بخش عوارض وارداتی قرار است چگونه از بازار گوشت قرمز و مرغ وارداتی کسب درآمد کند علامت سوال بزرگی است؟!