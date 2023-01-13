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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۹:۰۷

برای تقویت خط دفاعی؛

پرسپولیس منتظر پاسخ مثبت یک ملی پوش/ محمدی با رضایتنامه می آید؟

پرسپولیس منتظر پاسخ مثبت یک ملی پوش/ محمدی با رضایتنامه می آید؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به خرید بازیکن اصلی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر امیدوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران صحبت‌های زیادی درباره جابجایی بازیکنان و بازگشت چند لژیونر به فوتبال ایران مطرح شده است.

میلاد محمدی مدافع تیم ملی فوتبال ایران که پیراهن «آاک یونان» را بر تن دارد با پیشنهاد رسمی چند باشگاه لیگ برتری برای بازگشت فوتبال ایران روبرو شده است. علاقه محمدی به پوشیدن پیراهن پرسپولیس و رابطه صمیمانه‌اش با یحیی گل محمدی باعث شده تا سرمربی سرخپوشان نسبت به جذب او امیدوار شود.

گل محمدی که لیست خرید و مازاد زمستان فصل جاری پرسپولیس را قرار است به باشگاه اعلام کند منتظر تصمیم قطعی مدافع تیم ملی ایران است تا او را جذب کرده و به پرسپولیس بیاورد.

از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس منتظر است تا پاسخ محمدی را شنیده و مذاکرات رسمی با او را برای عقد قرارداد به مدت یک فصل و نیم انجام دهد. ضمن اینکه دریافت رضایت‌نامه محمدی در صورت جدایی از باشگاه یونانی بر عهده خود این بازیکن است و پرسپولیس بخشی از این مبلغ را به محمدی خواهد داد.

حال باید دید مدافع تیم ملی ایران چه تصمیمی در مقابل پیشنهادات خود از باشگاه‌هایی همچون پرسپولیس و سپاهان اصفهان خواهد گرفت.

کد مطلب 5680117

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    نظرات

    • طاها RO ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
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      چقدر بده یک نفر برای همه تصمیم گرفتن ومیلیونها نفرو نابود کردن بخاطر جهالت وخودرایی

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