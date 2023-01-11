فرد مفقود در گلباف کرمان نجات پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فلاح افزود: در پی تماس تلفنی نیروی انتظامی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر، بلافاصله سه تیم امدادونجات از شهر گلباف در ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه جاری به منظور جست و جو و نجات فرد مفقود اعزام شدند.

وی با اشاره به تلاش نیروهای هلال احمر بیان کرد: اعضای تیم آنست (زنده یاب) جمعیت هلال احمر استان کرمان صبح امروز موفق شد فرد مفقود را در دهنه هشتادان اندوهجرد در منطقه رودخیز گلباف پیدا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: ۱۳ نیروی امدادی هلال احمر توسط چهار دستگاه خودرو امدادونجات در منطقه گلباف حضور یافته بودند.

وی ادامه داد: این زن ۵۵ ساله از روز شنبه ۱۷ دی ماه در شهر گلباف مفقود شده بود که نیروی انتظامی این مورد مفقودی را در مورخ ۱۹ دی به جمعیت هلال احمر استان کرمان اعلام کرد.