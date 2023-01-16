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کد مطلب 5683613
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۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

روایت رئیس سازمان سنجش از امنیت بالای برگزاری کنکور سراسری

روایت رئیس سازمان سنجش از امنیت بالای برگزاری کنکور سراسری

توضیحات پورعباس رئیس سازمان سنجش از امنیت و کیفیت بالای برگزاری کنکور سراسری در کشور را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • AE ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
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      سولها را ازقبل میلیاردی فروختن دارن با امنیت کامل برکزار میکنن که اونهایی که پول ندادن نتونن تقلب بزنن🤣🤣🤣
      • پدرت IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
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        واقعا برات متاسفم مطمئنم سال پیش همونی بودی ک هزار جور داد و بیداد راه انداختی فلان شد بیثار شد بهمان شد ک چی سوالای کنکور لو رفته چند نفر میخوان میلیاردی وارد بشن ؟ پزشکی توی کل کشول ۵۰ هزار نفر میتونن وارد شن تو کل دانشگاه اای کشور گیرم ک ۱ هزار نفرم میلیاردی خریدن دوست عزیز یه ذره منطقی باش
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
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      ای کاش بچه ها بعد از 12 سال زحمت تازه پشت کنکور الاف نمی شدن لااقل رشته های بدون. کنکور تجربی ر ا زیاد کنید خدارو خوش نمیاد بعصی ها درسشون خوبه ولی نمی تونن تو کنکور رقابت کنن
    • GB ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
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      اصلا ازمون ۱۵ دقیقه بعد از شروع تمام سوالات منتشر شد ایشون دارن خودشون رو تبرعه می‌کنند و تمام سوالات لو رفت

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