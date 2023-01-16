دریافت 20 MB کد مطلب 5683613 https://mehrnews.com/xZkc7 ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷ کد مطلب 5683613 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷ روایت رئیس سازمان سنجش از امنیت بالای برگزاری کنکور سراسری توضیحات پورعباس رئیس سازمان سنجش از امنیت و کیفیت بالای برگزاری کنکور سراسری در کشور را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط توصیه رئیس سازمان سنجش به داوطلبان کنکور سراسری چرا قطع اینترنت به جلوگیری از تقلب در کنکور کمک میکند؟ هشدار رئیس سازمان سنجش به متخلفین در کنکور سراسری اینترنت همراه در روزهای کنکور به صورت نقطه ای قطع می شود/ طراحی مفهومی و تلفیقی سوالات کنکور اینفوگرافی گاهنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برچسبها عبدالرسول پورعباس سازمان سنجش کنکور کنکور سراسری کنکور 1401
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