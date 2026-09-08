دریافت 5 MB کد مطلب 6941814 https://mehrnews.com/x3d2dH ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۱ کد مطلب 6941814 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۱ لحظه اصابت موشکهای هوافضای سپاه به پایگاه آمریکا در اردن تصاویری از لحظه که چندین موشک ایرانی از پدافندهای آمریکا عبور کرده و مستقیماً به اهدافی در اردن اصابت کردند. کپی شد مطالب مرتبط اصابت موشکهای بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن لحظه رهگیری و انهدام پهپاد متخاصم MQ۱ دشمن آمریکایی در آسمان تنگه هرمز شلیک انبوه امشب موشکهای نیروهای مسلح به پایگاههای آمریکایی ارتش آمریکا مدعی انهدام ۵ نفتکش ایرانی شد ادعای اردن درباره حمله موشکی مجدد ایران برچسبها حمله موشکی ایالات متحده امریکا نیروی هوافضای سپاه
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