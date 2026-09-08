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کد مطلب 6941814
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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۱

لحظه اصابت موشک‌های هوافضای سپاه به پایگاه آمریکا در اردن

لحظه اصابت موشک‌های هوافضای سپاه به پایگاه آمریکا در اردن

تصاویری از لحظه‌ که چندین موشک ایرانی از پدافندهای آمریکا عبور کرده و مستقیماً به اهدافی در اردن اصابت کردند.

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