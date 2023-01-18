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کد مطلب 5685447
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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۴۳

آخرین وضعین جوی:

ادامه بارش‌ها در نواحی جنوبی کشور

ادامه بارش‌ها در نواحی جنوبی کشور

به گزارش سازمان هواشناسی بارش باران و برف در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

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