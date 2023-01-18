دریافت 20 MB کد مطلب 5685447 https://mehrnews.com/xZkXy ۲۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۴۳ کد مطلب 5685447 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۴۳ آخرین وضعین جوی: ادامه بارشها در نواحی جنوبی کشور به گزارش سازمان هواشناسی بارش باران و برف در استانهای خراسان جنوبی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان ادامه دارد. کپی شد مطالب مرتبط کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی/ادامه بارشها در نواحی جنوبی کشور نفوذ جریانات مرطوب شمالی به گلستان و پیش بینی بارش های پراکنده ورود سامانه بارشی جدید از جنوب کشور طی روز جاری هشدار هواشناسی نسبت به نفوذ سامانه بارشی/خطر سیلاب در ۴ استان برچسبها پیش بینی وضعیت هوا سازمان هواشناسی آب و هوا بارش باران باران سامانه بارشی
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