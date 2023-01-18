واردات گندم ۲ میلیون تن کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام این که کشورمان در مسیر خودکفایی و بی‌نیازی از واردات گندم قرار دارد، گفت: با وجود خشکسالی گسترده در کشور، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال جاری به دلیل سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش ۱۳۰ درصدی نرخ خرید و سایر اقدامات تشویقی همچون کاهش ۵۰ درصدی نرخ نهاده‌های کشاورزی، به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.

وی افزود: بخشی از گندم‌های خریداری شده برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های سراسر کشور، مورد استفاده قرار گرفته و بخشی از آن‌ها نیز در انبارها و سیلوهای گندم ذخیره شده‌اند، این در حالی است که سال گذشته، تنها ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به بحران امنیت غذایی در جهان به دلیل خشکسالی و موضوع اوکراین برای تأمین ذخایر گندم مورد نیاز کشور، نسبت به واردات این کالای اساسی اقدام شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال، بیش از ۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده است تا هم از حیث تأمین نان مردم و هم از جهت ذخیره‌سازی گندم، هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشیم.

راد با بیان این که کشورمان طی یک‌سال اخیر در مسیر خوداتکایی و بی‎‌نیازی در تولید گندم پیش رفته و پیش‌بینی می‌شود حرکت در این مسیر در سال جاری زراعی نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، تصریح کرد: در ۹ ماه نخست امسال، ۳ میلیون و ۲۴۱ هزار تن گندم وارد کشور شده در صورتی‌که این میزان در ۹ ماه نخست پارسال، ۵ میلیون و ۲۹ هزار تن بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که واردات گندم از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حدود دو میلیون تن کاهش، ۳۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بود، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولید داخل و رشد حدود ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به سال قبل، در هر یک از ماه‌های سال جاری به طور متوسط ۲۰۰ هزار تن از این محصول نسبت به واردات ماهانه سال گذشته، گندم کمتری وارد کشور شده است.