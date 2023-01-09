به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: در ۱۰ سال گذشته، کاشت مکانیزه گندم و جو زیر ۲۰ درصد بود.
وی میانگین ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور را حدود ۲.۵ اسب بخار در هکتار عنوان کرد و گفت: این عدد مطلوبی است ضمن آن که ضریب مکانیزاسیون برای هر محصولی متفاوت است.
ذوالفقاری افزود: آنچه کشاورزی را فنی میکند و موجب افزایش بهرهوری میشود، تنها تراکتور نیست بلکه ادوات کشاورزی نیز مهم هستند و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ شرکت سازنده تراکتور و ادوات کشاورزی در کشور فعالیت میکنند.
وی افزایش بهرهوری، افزایش تولید در واحد سطح و مراقبت از آب و خاک را از مزیتهای توسعه مکانیزاسیون برشمرد.
ذوالفقاری در همین حال توسعه کشاورزی حفاظتی را از اولویتهای مرکز توسعه مکانیزاسیون عنوان و تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی میتواند در اراضی آبی و دیم، پسماندهای کشاورزی را به زمین برگرداند و در احیا و بازگشت اراضی به تولید و کاهش مصرف کودهای شیمیایی کمک کند و رطوبت را در خاک نگه دارد.
وی افزود: با اجرای کشاورزی حفاظتی کشاورزان از سال سوم میتوانند شاهد تأثیرات آن و ماندگاری آب در مزارع خود باشند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: ماشینهای مربوط به کشاورزی حفاظتی در کشور نمونهسازی و بومیسازی شده است.
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