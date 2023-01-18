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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۵۲

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در ایلام خبر داد؛

حضور ۱۲ هزار نفر ایلامی در کنکور سراسری امسال

حضور ۱۲ هزار نفر ایلامی در کنکور سراسری امسال

ایلام- نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در ایلام از حضور ۱۲ هزار نفر ایلامی در کنکور سراسری امسال خبر داد.

کریم کوخایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با رقابت ۱۲ هزار و ۵۱۶ نفر از فردا در استان ایلام آغاز می‌شود.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان ایلام گفت: کنکور سراسری ۱۴۰۲ صبح فردا با مشارکت ۷ هزار و ۵۳۹ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی در ۲۸ حوزه امتحانی آغاز خواهد شد.

کوخایی زاده افزود: آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فردا بعد از ظهر در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد و صبح جمعه ۳۰ دی ماه با مشارکت داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: کنکور سراسری ۱۴۰۲ بعد از ظهر روز جمعه با مشارکت ۱۴۰ داوطلب در گروه آزمایشی هنر در استان ایلام پایان خواهد یافت.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان ایلام با اشاره به اینکه نوبت دوم کنکور نیز در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد عنوان کرد: محتوای دو مرحله کنکور ،دروس اختصاصی و نمره بالاتر اعمال خواهد شد.

از ۱۲ هزار و ۵۱۶ داوطلب کنکور در استان ایلام ۷ هزار و ۵۳۹ نفر زن و ۴ هزار و ۹۷۷ نفر مرد هستند.

کد مطلب 5686251

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