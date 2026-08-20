برگزاری کنکور سراسری با حضور ۸۸۲۸ داوطلب در ۴ حوزه امتحانی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق ولی‌پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه سمنان، از آماده بودن استان سمنان برای برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با بیان اینکه کنکور سراسری ۱۴۰۵ امسال در چهار حوزه امتحانی در استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: تمام تمهیدات لازم برای این چهار حوزه امتحانی اندیشیده شده تا داوطلبان به راحتی و بدون دغدغه بتوانند در آزمون شرکت کند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان و برگزار کننده کنکور سراسری ۱۴۰۵ در این استان اعلام کرد: دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان و دانشکده فنی و مهندسی گرمسار چهار حوزه امتحانی هستند که فردا امروز و فردا جمعه میزبان داوطلبان خواهند بود.

ولی پور با بیان اینکه امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه کنکور سراسری در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار می شود، ابراز کرد: فردا جمعه کنکور سراسری را تنها در نوبت صبح خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۸۲۸ نفر در این رقابت در سراسر استان سمنان حضور دارند، افزود: گروه آزمایشی علوم تجربی هم اکنون در حال پاسخ به سوالات هستند.

نماینده سازمان سنجش در استان سمنان همچنین با بیان اینکه روز پنجشنبه عصر گروه آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر با هم رقابت خواهند کرد، گفت: روز جمعه در نوبت صبح گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار خواهد شد

ولی پور با بیان اینکه یک هزار و ۴۱۷ نفر در آزمون هنر و زبان های خارجی شرکت دارند که ۳۹۲ نفر آقا و مابقی خانم هستند، ابراز داشت: در ریاضی، فنی و علوم انسانی چهار هزار و ۱۲۵ نفر امتحان می دهند که یک هزار و ۷۰۷ نفر آقا و دو هزار و ۴۱۸ نفر خانم هستند.

وی با بیان اینکه در تجربی سه هزار و ۲۸۶ داوطلب وجود دارد، افزود: یک هزار و ۱۳۲ نفر آقا و مابقی خانم هستند در نتیجه باید اعلام کرد که تعداد خانم ها در تمام رشته های کنکور امسال مانند سال های قبل به مراتب بیشتر است.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان سمنان اعلام کرد: حدودا پنج هزار و ۶۰۰ نفر معادل ۶۴ درصد از داوطلبان کنکور سراسری استان سمنان خانم و سه هزار و ۲۰۰ نفر نیز معادل ۳۶ درصد آقا هستند.