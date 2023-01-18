عامل تیراندازی منجر به جرح یک شهروند نوشهری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر درویشی از دستگیری عامل تیراندازی منجر به جرح یکی از شهروند طی یک عملیات ضربتی خبر داد و افزود: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح در سطح شهرستان ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی این فرد را شناسایی و وی را پس از هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف سلاح بکار رفته در صحنه جرم افزود: از جمله جرائم این متهم میتوان به حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ،تیراندازی ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با سلاح اشاره کرد.

سرهنگ درویشی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان به مخلان نظم و امنیت عمومی اجازه عرض اندام نداده و با کسانی که بخواهند به هر نوعی آسایش مردم را به مخاطره بیندازند ، برخورد قاطع خواهند کرد.