۷۱ طرح فرهنگی و قرآنی در استان سمنان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ارشاد اسلامی استان سمنان، فرشید فلاح در نشست کمیته استانی تبصره ۱۴ به منظور بررسی طرح‌های ارائه شده مؤسسه‌های فرهنگی هنری و قرآنی شهرستان‌های مختلف استان سمنان، افزود: در این نشست به ریاست حجت الاسلام مرتضی مطیعی امام جمعه سمنان رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی هشت شهرستان طرح‌های مصوب در کمیته‌های شهرستانی را ارائه کردند.

وی افزود: در این نشست اجرای ۲۸ طرح برای شهرستان سمنان، ۱۲ طرح برای شاهرود، ۱۰ طرح برای شهرستان دامغان، هفت طرح برای شهرستان گرمسار، پنج طرح برای میامی، پنج طرح در شهرستان مهدیشهر و چهار طرح برای شهرستان سرخه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درخصوص طرح‌های شهرستان آرادان نیز گفت: مقرر شد طرح‌های این شهرستان در نشست دیگری بررسی و تصویب شود.

فلاح لاله زاری از اختصاص بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در قالب تبصره ۱۴ به استان سمنان خبر داد و گفت: از این رقم ۷۸۰ میلیون تومان به شهرستانها اختصاص یافت که بر اساس شاخص جمعیت توزیع شده است.