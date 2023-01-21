خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ ۲۹ دیماه بود که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در ششمین سالگرد حادثه پلاسکو از اعلام اسامی ۱۲۹ ساختمان پرخطر شهر تهران به پایتختنشینان در روز شنبه (روز جاری) خبر داده بود و گفته بود: اکنون از زمان آخرین مهلتی که سازمان آتش نشانی اعلام کرده، مدتها گذشته است و ما باید سریع به مردم اطلاع رسانی کنیم و با نصب تابلویی اعلام کنیم این مجموعه اصول ایمنی را رعایت نکرده است تا مردم با اطلاع وارد این ساختمانها شوند. این کار باید انجام شود تا ما شاهد از دست دادن عزیزان آتش نشان نباشیم.
اختلاف آماری میان عضو شورای شهر و آتشنشانی در خصوص ساختمانهای ناایمن
در حالی که امانی تعداد ساختمانهای پرخطر در شهر تهران را ۱۲۹ مورد ذکر کرده بود، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران پیشتر در جریان نشست خبری اعلام کرده بود که تعداد ساختمانهای ناایمن در شهر تهران ۱۱۹ مورد است.
قدرتالله محمدی در همین راستا و در ۲۷ دیماه گفته بود: در حال حاضر ۱۱۹ ساختمان ناایمن داریم و هفته بعد ۳۰ نفر از مالکان احضار شدند تا توجیه شوند و برای ایمن سازی اقدام کنند. اخطار اول ما قطع انشعاب این اماکن خواهد بود که دو مورد در ماه گذشته انجام شد. تاکنون برای هفت مرکز دولتی و تجاری برای پلمب دستور قضائی اخذ شده و این جدیت وجود دارد و اگر همکاری صورت نگرفت، برخورد بعدی قطع انشعابات و مرحله آخر پلمب تا رفع خطر خواهد بود.
تعامل اثرگذار دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن در شهر تهران
اظهارات مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران حاکی از تعامل خوب و اثرگذار دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن در شهر تهران است؛ موضوعی که پیشتر در نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری استان تهران با شهردار و مدیریت شهری پایتخت مورد اشاره قرار گرفته بود.
ضربالاجل دادگستری استان تهران به شهرداری برای ارجاع فهرست ساختمانهای ناایمن
در این نشست که اول آذرماه سال جاری برگزار شد، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به مساله ساختمانهای ناایمن در شهر تهران اشاره کرده بود و گفته بود: ساختمانهای ناایمن موجود در شهر تهران حاصل ترک فعلهایی است که در سالهای گذشته رخ داده و بر همین اساس اولویتگذاری در این زمینه یک ضرورت است تا به مراتب اهمیت تحت پیگیری قانونی قرار گیرند؛ در همین زمینه از شهرداری تهران خواسته میشود تا در اسرع وقت فهرست ساختمانهای ناایمن بنا بر درجه اهمیت در اختیار دادگستری استان تهران قرار داده شود تا مورد پیگیری قضائی قرار گیرد.
با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از ساختمانهای ناایمن در شهر تهران مرتبط با دستگاههای دولتی است و مسئولیت ایمنسازی این ساختمانها بر عهده این دستگاهها قرار دارد؛ لذا میزان تعامل دستگاههای دولتی در ایمنسازی بخش قابل توجهی از ساختمانهای ناایمن در شهر تهران اثرگذار خواهد بود؛ با این حال اما مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران معتقد است که دستگاههای دولتی در این زمینه همکاری خوبی ندارند.
همکاری نامناسب دستگاههای دولتی مالک ساختمانهای ناایمن برای ایمنسازی
قدرتالله محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر و در خصوص میزان تعامل دستگاههای دولتی در حوزه ایمنسازی ساختمانهای ناایمن مربوط به خود گفت: تعامل دستگاههای دولتی در این حوزه و در مقایسه با ساختمانهای ناایمن خصوصی سختتر است و متأسفانه از ناحیه دستگاههای دولتی در این حوزه همکاری خوبی صورت نمیگیرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: بهرغم اینکه دستور اکید رئیس جمهور و وزارت کشور برای ایمنسازی ساختمانهای ناایمن صادر شده اما همکاری بخش خصوصی در این حوزه بهتر از دستگاههای دولتی است و با توجه به اینکه دستگاههای دولتی به قدرت متصل هستند، تعامل با آنها سخت است؛ اما در حال حاضر با توجه به همکاری دستگاه قضائی ملزم به همکاری شدهاند.
۴۰ درصد ساختمانهای ناایمن متعلق به دستگاههای دولتی است
وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری ساختمانهای ناایمن وابسته به دستگاههای دولتی در حوزه ایمنسازی قطعاً موضوع قطع انشعابات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
محمدی در پایان عنوان کرد: حدود ۴۰ درصد از ۱۱۹ ساختمان ناایمن در شهر تهران وابسته به دستگاههای دولتی و یا وابسته به دستگاههای دولتی هستند.
لیست ساختمانهای ناایمن صرفاً از حیث شاخصهای آتشنشانی تهیه شده است
نکته قابل تأمل، در خصوص ساختمانهای ناایمن در شهر تهران این است که لیست مورد ادعا (۱۱۹ ساختمان ناایمن) صرفاً از جنبه شاخصهای مورد بررسی سازمان آتشنشانی تهیه شده و در حوزه مقاومت سازهای و نظام مهندسی سندیت ندارد؛ لذا اگر بنابر این باشد تا لیستی از تمامی ساختمانهای ناایمن شهر تهران از منظر آتشنشانی، مقاومت
سازهای و نظام مهندسی تهیه شود، طبیعی است که تعداد ساختمانهای ناایمن در شهر تهران افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
آغاز احصاء ساختمانهای ناایمن از حیث بررسی تمامی شاخصها
در همین راستا؛ علیرضا زاکانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدتی است که اقدامات لازم در حوزه ایمنسازی ساختمانهای سطح پایتخت در ۲۲ منطقه شهر تهران آغاز شده است، گفت: اصل کار شهرداری در حوزه ساختمانهای ناایمن شناسایی است؛ چرا که لیست ساختمانهای ناایمن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و هر آنچه در سالهای گذشته وجود داشته، ناظر بر بررسی ساختمانها از حوزه و منظر آتش نشانی بوده است؛ اما اکنون علاوه بر حوزه آتش نشانی در حوزه شهرسازی، ایمنی و ساختمانی نیز ساختمانها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بهنظر میرسد در صورت احصاء ساختمانهای ناایمن از حیث شهرسازی، مقاومت سازهای و آتشنشانی از سوی شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه، لیست ساختمانهای ناایمن در شهر تهران تغییرات اساسی پیدا خواهد کرد.
از طرفی؛ شهردار تهران پیشتر و در حاشیه آئین بهره برداری از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب دوازدهمین شنبه امید و افتخار گفته بود: اعلام کردن لیست ساختمانهای ناایمن کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمیماند مهم این است که این ساختمانها ایمن شوند.
این در حالی است که عضو شورای شهر تهران به پایتختنشینان وعده داده است که در روز جاری لیست ساختمانهای ناایمن منتشر خواهد شد؛ لذا با توجه به مخالفت شهردار تهران برای اعلام لیست ساختمانهای ناایمن و وعده عضو شورای شهر مبنی بر اعلام لیست ساختمانهای ناایمن باید منتظر ماند و دید که آیا وعده عضو شورای شهر تهران تا پایان روز جاری تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر؛ هر چند که لیست مورد ادعا، صرفاً از منظر شاخصهای آتشنشانی تهیه شده و اگر سایر شاخصها برای تهیه لیست ساختمانهای ناایمن در نظر گرفته شود، چه بسا این لیست تعداد قابل توجهی از ساختمانها را در برگیرد.
نظر شما