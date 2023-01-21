مجارستان هنوز تصمیمی درباره کمک به اوکراین نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه مجارستان اعلام کرد که هنوز تصمیمی در مورد کمک بیشتر به اوکراین از سوی سازوکار صلح اروپایی اتخاذ نشده است و قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در ۲۳ ژانویه بسته کمک نظامی به کیف مورد بحث قرار گیرد.

دفتر مطبوعاتی وزیرخارجه مجارستان گفت: «تصمیم در مورد ارائه کمک‌های بیشتر به اوکراین در چارچوب تسهیلات صلح اروپا هنوز گرفته نشده است. این موضوع در دستور کار جلسه روز دوشنبه شورای روابط خارجی اروپا قرار خواهد داشت و مجارستان نیز در آن نشست حضور خواهد داشت.»

پیشتر در روز پنجشنبه، منابع لهستانی به نقل از منابعی در محافل دیپلماتیک گزارش داده بودند که مجارستان از تصویب هفتمین بسته کمکی که برای تهیه تسلیحات به اوکراین به میزان ۵۰۰ میلیون یورو از طریق تسهیلات صلح اروپایی جلوگیری کرده است.

اتحادیه اروپا قصد دارد مجارستان را تحت فشار قرار دهد تا آن را مجبور به موافقت کند. در صورت تداوم مخالفت مجارستان با تصویب این مبلغ برای کمک به اوکراین، سایر اعضای اتحادیه اروپا در نظر دارند تا تخصیص بودجه را بدون مشارکت مجارستان تأیید کنند.

هفته گذشته، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان باردیگر با تاکید بر موضع خود در قبال جنگ جاری بین روسیه و اوکراین، گفته بود که در این جنگ تنها بازنده اروپا و تنها برنده هم آمریکا است. اوربان تاکید کرد که اتحادیه اروپا آنقدر شهامت ندارد که بپذیرد سیاست تحریمی که علیه مسکو اعمال کرده، اشتباه بوده و مجارستان هم آنقدر توانایی ندارد که موضع کشورهای بزرگ‌تر را تغییر دهد و تحریم‌ها علیه روسیه هرچند بی‌ثمر، اما احتمالاً همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

اوربان پیش‌تر گفته بود که اروپا به خاطر متحدش یعنی آمریکا، قید انرژی روسیه را زد و مجبور شد که برای انرژی ۵ یا ۱۰ برابر بیشتر پول پرداخت کند و این موضوع به افزایش تورم هم دامن زده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار مجارستان، متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در سال ۲۰۲۲ به اندازه ۱۴.۵ درصد افزایش یافت و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۱، تنها ۵.۱ درصد بود. همچنین این رقم در دسامبر ۲۰۲۲ در مقایسه با مدتی مشابه در سال ۲۰۲۱، ۲۴.۵ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رقم از مارس ۱۹۹۶ محسوب می‌شود. قیمت مواد غذایی نیز در این کشور، در دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۴۴.۸ درصد افزایش یافت.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، اروپا با بحران شدید انرژی مواجه شده است. تارنمای بلومبرگ گزارش داده که قاره سبز با کنار گذاشتن انرژی روسیه، یک تریلیون دلار ضرر کرده و در سوی مقابل آمریکا گاز طبیعی مایع خود را، سه یا چهار برابر بیشتر به اروپایی‌ها می‌فروشد. اقدامی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را وادار به واکنش کرد و گفت که «این کاری نیست که دوستان واقعی برای هم می‌کنند و این روند باید متوقف شود.»