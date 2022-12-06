به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان امروز سه‌شنبه خواستار تجدیدنظر در تحریم‌های غرب علیه روسیه شد و از اظهارات «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه حمایت کرد که گفته پیامدهای جنگ در اوکراین برای آمریکا و اتحادیه اروپا متفاوت است.

اوربان با انتشار توییتی نوشت: حق با رئیس‌جمهور ماکرون است؛ هزینه جنگ در اوکراین برای دو سوی آتلانتیک یکسان نیست. اگر ما می‌خواهیم صنعت اتحادیه اروپا زنده بماند، باید هر چه سریعتر بحران انرژِی را بررسی کنیم. الان زمان بازبینی تحریم‌هاست.

روز دوشنبه رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» گفته بود که به علت افزایش بالای قیمت‌های انرژی، روابط بین اروپا و واشنگتن «ناهمگام» شده است. به گفته ماکرون اتحادیه اروپا خریدار گاز و نفت است، درحالی‌که آمریکا تولیدکننده است. بنابراین صنعت و خانواده‌های اتحادیه اروپا و آمریکا انرژِی را با قیمت‌های متفاوت می‌خرند. این شکاف بر قدرت خرید و رقابت جوامع اروپایی تأثیر می‌گذارد.

تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه است.توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت و استرالیا از دیروز ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد.

کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه هفت شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.

کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفت‌های خریداری‌شده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتی‌ها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه می‌شود، اعمال نمی‌شود.»

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.