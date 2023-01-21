به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار احمد خادم سید الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت و حفاظت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با قاچاق سلاح در نقطه صفر مرزی، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرارگاه منطقه ای کربلا و قرارگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام با اقداماتی مشترک ضمن اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه‌ها و مسیرها، کاروان قاچاق سلاح را شناسایی نمودند و توقیف محموله را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: قرارگاه منطقه ای کربلا با کنترل شبانه روزی معابر مرزی جنوب غرب کشور، امروز در یک شرایط بسیار سخت و نامساعدجوی، موفق به کشف مقادیر زیادی از سلاح جنگی شدند.

سردار خادم سیدالشهدا تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل گردید و کشفیات توقیفی و افراد دستگیر شده به دستگاه قضا معرفی خواهند شد .