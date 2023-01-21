۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵

سردار خادم سید الشهدا خبر داد؛

کشف محموله سلاح توسط قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه

فرمانده قرارگاه منطقه ای کربلا نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور از کشف مقادیر زیادی سلاح در مرزهای جنوب غرب کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار احمد خادم سید الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت و حفاظت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با قاچاق سلاح در نقطه صفر مرزی، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرارگاه منطقه ای کربلا و قرارگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام با اقداماتی مشترک ضمن اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه‌ها و مسیرها، کاروان قاچاق سلاح را شناسایی نمودند و توقیف محموله را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: قرارگاه منطقه ای کربلا با کنترل شبانه روزی معابر مرزی جنوب غرب کشور، امروز در یک شرایط بسیار سخت و نامساعدجوی، موفق به کشف مقادیر زیادی از سلاح جنگی شدند.

سردار خادم سیدالشهدا تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل گردید و کشفیات توقیفی و افراد دستگیر شده به دستگاه قضا معرفی خواهند شد .

هادی رضایی

