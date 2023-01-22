شکارچی فضای مجازی شکار شد

محمد انور هاشمزهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فردی که اقدام به انتشار تصاویر شکار و صید غیر مجاز ۸ قطعه پرنده از انواع کبک و تیهو در فضای مجازی کرده بود، توسط تیم سایبری یگان حفاظت محیط زیست ایرانشهر شناسایی و دستگیر شد

وی ادامه داد: متخلف دستگیر شده، پس از تکمیل پرونده و به همراه مستندات به مقام قضائی شهرستان ایرانشهر برای سیر مراحل قضائی معرفی شد.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون مصوبه ۴۴۲ شورای عالی محیط زیست بهای جریمه هر قطعه کبک وتیهو۳ میلیون ریال تعیین شده است.



شایان ذکر است براساس مفاد قانون شکار وصید، شکار غیر مجاز تهدید محیط زیست محسوب شده و بسته به حیوانی که شکار می‌شود برای شکارچی تبعاتی چون جریمه نقدی و زندانی به دنبال دارد.