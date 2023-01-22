  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۰

شکارچی فضای مجازی شکار شد

شکارچی فضای مجازی شکار شد

زاهدان- رئیس حفاظت محیط زیست ایرانشهر در سیستان و بلوچستان از دستگیری متخلف شکار و صید غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

محمد انور هاشمزهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: فردی که اقدام به انتشار تصاویر شکار و صید غیر مجاز ۸ قطعه پرنده از انواع کبک و تیهو در فضای مجازی کرده بود، توسط تیم سایبری یگان حفاظت محیط زیست ایرانشهر شناسایی و دستگیر شد

وی ادامه داد: متخلف دستگیر شده، پس از تکمیل پرونده و به همراه مستندات به مقام قضائی شهرستان ایرانشهر برای سیر مراحل قضائی معرفی شد.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون مصوبه ۴۴۲ شورای عالی محیط زیست بهای جریمه هر قطعه کبک وتیهو۳ میلیون ریال تعیین شده است.

شایان ذکر است براساس مفاد قانون شکار وصید، شکار غیر مجاز تهدید محیط زیست محسوب شده و بسته به حیوانی که شکار می‌شود برای شکارچی تبعاتی چون جریمه نقدی و زندانی به دنبال دارد.

کد مطلب 5688605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها