۴۰ روستا در شهرستان دشتستان آب آشامیدنی سالم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: پس از شنیدن نظرات بخش‌های مختلف دولت بویژه سازمان برنامه و نیز استماع نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نیز تعداد دیگری از نخبگان به کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ رای منفی دادم.

وی اضافه کرد: منابع بودجه سال ۱۴۰۲ را غیرقابل تحقق می‌دانم که می‌تواند موجب کسری بودجه، ناترازی و بلاتکلیفی بسیاری از وعده‌ها و پروژه‌های دولت شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه با این وضعیت تورم‌زاست خاطرنشان کرد: این بودجه خواسته یا ناخواسته کشور را به سمت سازش سوق خواهد داد.

وی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت ناعادلانه بوده و سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است.

رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های درون لایحه مشخص است که دولت برنامه‌ای برای مدیریت مصرف سوخت ندارد.

وی با انتقاد از برخی تصمیمات در مورد انتقال آب به فلات مرکزی ایران بیان کرد: در حالی که تنها در دشتستان ۴۰ روستا آب آشامیدنی سالم ندارند و هنوز هم به بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می‌شود و در تابستان شهرهای ما در هفته فقط چند ساعت آب دارند، با هزینه‌های نجومی آب را از خلیج فارس به کویر می‌برند.

رضایی با اشاره به اینکه مخالف آبرسانی به آنجا نیستیم تصریح کرد: ساحل‌نشینان در اولویت دریافت آب (شیرین) از خلیج فارس هستند و بردن صنایع بزرگ آب‌بر به کویر و فلات مرکزی ایران و به دنبال آن بردن آب دریا به آنجا کاری غیرکارشناسی و هزینه‌زا است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در همه جای دنیا صنایع آب‌بر را در سواحل بنا می‌کنند.