مازندران آمادگی تامین مرکبات شب عید ۱۶ استان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی صبح یکشنبه در نشست با سورتینگ داران با اظهار این که مازندران آمادگی تامین مرکبات ۱۶ استان کشور را دارد تا شب عید بازار را تامین و تنظیم کند، افزود:شرایط باغات استان پس از سرمایی که پشت سر گذاشتیم مساعد است و آسیب جدی به محصولات کشاورزی استان وارد نشد.

عنایتی گفت: کرایه حمل محصولات مرکبات برای صادرات بالاست و اثر مثبتی بر بازار این محصولات برجای نگذاشت و باید دنبال مسیرهای صادراتی با کمترین هزینه باشیم.

وی تصریح کرد: صنعت مرکبات باید به گونه ای باشد که منافع آن به باغداران برسد و دلگرمی برای تولید محصولات وجود داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میزان تولید مرکبات را بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذکر کرد و از برداشت ۹۰ درصد سردرختی های استان خبر داد.

۱۱۳ هزار هکتار باغ در استان مازندران وجود دارد.