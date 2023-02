به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آکادمی اسکار نامزدهای نودو پنجمین دوره خود را معرفی کرد.

در این میان فیلم «همه چیز همه جا یکباره» با کسب نامزدی در ۱۱ رشته پیشتاز کسب جوایز اسکار شد. نامزدی در بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اورجینال و بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل مرد و زن، از بخش‌هایی است که این فیلم در آن نامزد شده است. «اشباح اینیشرین» و «در جبهه غرب خبری نیست» نیز هر یک با ۹ نامزدی در رتبه بعدی قرار گرفتند.

اسکار ۲۰۲۳ به میزبانی جیمی کیمل برگزار می‌شود. کیمل پیش از این میزبانی اسکار هشتادو نهم و نود را نیز برعهده داشت.

فهرست نامزدهای جوایز اسکار ۲۰۲۳ چنین است:

بهترین فیلم

«در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «اشباح اینیشرین»، «الویس»، ««همه چیز همه جا یکباره»، «فابلمن‌ها»، «تار»، «تاپ گان: ماویک»، «مثلث غم»، «زنان حرف می‌زنند»

بهترین کارگردان

روبن اوستلوند برای «مثلث غم»، دانیل کوان و دانیل شاینرت برای «همه چیز همه جا یکباره»، تاد فیلد برای «تار»، مارتین مک‌دونا برای «اشباح اینیشرین»، استیون اسپیلبرگ برای «فابلمن‌ها»

بهترین بازیگر زن

آنا د آرماس برای «بلوند»، کیت بلانشت برای «تار»، میشل ویلیامز برای «فابلمن‌ها»، آندره‌آ ریسبرو برای «لسلی»، میشل یئو برای «همه چیز همه جا یکباره»

بهترین بازیگر مرد

آستین باتلر برای «الویس»، کالین فارل برای «اشباح اینیشرین»، برندن فریزر برای «نهنگ»، پال مسکل برای «افترسان»، بیل نای برای «زندگی»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برندن گلیسون برای «اشباح اینیشرین»، بری کیوگن برای «اشباح اینیشرین»، جاد هیرش برای «فابلمن‌ها» که هوی کوان برای «همه چیز همه جا یکباره»، برایان تایری هنری برای «کازوی»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

آن جلا باست برای «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، کری کندن برای «اشباح اینیشرین»، هانگ چائو برای «نهنگ»، جیمی لی کرتیس برای «همه چیز همه جا یکباره»، استفانی هسو برای «همه چیز همه جا یکباره»

بهترین فیلم خارجی زبان

«در جبهه غرب خبری نیست»، «آرژانتین، ۱۹۸۵»، «نزدیک»، «ای او»، «دختر آرام»

بهترین انیمیشن

«پینوکیوی دل‌تورو»، «گربه چکمه پوش: آخرین آرزو»، «مارسل صدفی کفش به پا»، «هیولای دریا»، «سرخ شدن»

بهترین فیلمنامه اقتباسی

«در جبهه غرب خبری نیست»، «چاقوها بیرون: گلس آنیون»، «زندگی»، «تاپ گان: ماوریک»، «زنان حرف می‌زنند»

بهترین فیلمنامه اورجینال

«اشباح اینیشرین»، «همه چیز همه جا یکباره»، «فابلمن‌ها»، «تار»، «مثلث غم»

بهترین موسیقی متن اورجینال

«در جبهه غرب خبری نیست»، «بابل»، «اشباح اینیشرین»، «همه چیز همه جا یکباره»، «فابلمن‌ها»

بهترین ترانه اورجینال

Applause از فیلم «مثل یک زن بگو»، Hold My Hand از فیلم«تاپ گان: ماوریک»، ترانه Lift Me Up از فیلم‌«پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، ترانه Naatu Naatu از فیلم« RRR»، ترانه This Is A Life از «همه چیز همه جا یکباره»

بهترین فیلم‌برداری

«در جبهه غرب خبری نیست»، «باردو»، «الویس»، «امپراتوری نور»، «تار»

بهترین طراحی لباس

«بابل»، «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، «الویس»، ««همه چیز همه جا یکباره»، «خانم هریس رفته پاریس»

بهترین صدا

«در جبهه غرب خبری نیست»،، «آواتار: راه آب»، «بتمن «، «الویس»، «تاپ گان: ماوریک»

بهترین تدوین

«اشباح اینیشرین»، «الویس»، «همه چیز همه جا یکباره»، «تار»، «تاپ گان: ماوریک»

بهترین طراحی صحنه

«در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «بابل»، «الویس»، «فابلمن‌ها»

بهترین جلوه‌های ویژه

«در جبهه غرب خبری نیست»، «آواتار: راه آب»، «بتمن»، «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه»، «تاپ گان: ماوریک»

بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو

«در جبهه غرب خبری نیست»، «فابلمن‌ها»، «پلنگ سیاه»، «الویس»، «نهنگ»

بهترین مستند

«همه آنچه نفس می‌کشد»، «همه زیبایی و خونریزی»، «آتش عشق»، «ناوالنی»، «خانه‌ای ساخته شده از تراشه‌ها»

بهترین مستند کوتاه

«فیل نجوا می‌کند»، « Haulout»، «چطرو یک سال را اندازه کنی»، «غریبه‌ای در دروازه»

بهترین انیمیشن کوتاه

«پسر، موش کور، روباه و اسب»، «ملوان پرنده»، «تاجران یخ»، «سال سوگندهای من»، «شترمرغی به من گفت دنیا ساختگی است و من فکر می‌کنم باورش کردم»

بهترین فیلم کوتاه

«یک وداع ایرلندی»، «ایوالو»، «دانش آموزان»، «شب می‌تازد»، «چمدان قرمز»

مراسم نود و پنجمین دوره اهدای جوایز اسکار ۱۲ مارس (بامداد ۲۲ اسفند) برگزار خواهد شد.