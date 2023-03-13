به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مهم‌ترین ویژگی به یادماندنی که جوایز اسکار امسال از خود به جای گذاشت تاریخ‌سازی بود؛ به مدد ۲ برد تاریخی بازیگران آسیایی و اهدای جایزه به میشل یئو به عنوان بهترین بازیگر زن و که هوی کوان به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل هر ۲ برای فیلم «همه‌چیز همه جا یک‌باره» امسال برای اولین بار ۲ بازیگر آسیایی برنده این جوایز شدند.

پیش از این یو جونگ یون برای فیلم «میناری» و میوشی اومکی برای فیلم «سایونارا» ۲ بازیگر زن آسیایی اسکار بهترین نقش مکمل را دریافت کرده بودند.

امسال همچنین روث ای.کارتر با دریافت اسکار در بخش بهترین طراحی لباس نام خود را به عنوان اولین زن سیاهپوست که برنده ۲ جایزه اسکار شده برای اولین بار در تاریخ ثبت کرد.

همچنین ترانه «ناتو ناتو» با دریافت جایزه بهترین ترانه اوریجینال اولین پیروزی برای هند را در این بخش رقم زد.

در مجموع همان طور که انتظار می‌رفت «همه‌چیز همه‌جا یک‌باره» با کسب ۷ جایزه اسکار را درو کرد و پشت سر آن «در جبهه غرب خبری نیست» با ۴ برد قرار گرفت.

در این میان نامزدهای تحسین‌شده‌ای چون «الویس»، «فابلمن‌ها»، «اشباح اینیشرین» و «تار» که در مجموع ۳۰ نامزدی کسب کرده بودند، کاملا دست خالی به خانه رفتند.

در حالی که آنجلا باست برای کسب جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه» در بیشتر پیش‌بینی‌ها انتخاب می‌شد و جایزه گلدن‌گلوب و منتخب منتقدان را هم دریافت کرده بود، انتخاب جیمی لی کورتیس نشان داد اسکار با هیچ یک از این جوایز هم‌پوشانی ندارد. در جوایز بفتا کری کاندون این جایزه را برد و جیمی لی کورتیس نیز از سوی انجمن بازیگران آمریکا پیشتر برنده این جایزه شده بود. در هر حال کسی نمی‌تواند منکر بازی تاثیرگذار باست در «واکاندا» شود.

در همین حال اهدای جایزه به برندان فریزر هم کمتر محتمل به نظر می‌رسید و در حالی که فیلم «الویس» با ۸ نامزدی به مراسم آمده بود و به نظر می‌رسید آستین باتلر پس از کسب بفتا به احتمال زیاد باید جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی را هم به خانه ببرد، اما برندان فریزر که جایزه انجمن بازیگران را در این بخش برده بود، در اسکار هم جایزه برد.

هر چند وقتی طراح لباسی چون روث ای.کارتر موفق به کسب جایزه اسکار می‌شود، پذیرش آن نمی‌تواند سخت باشد اما امسال کاترین مارتین آن هم پس از بردن جایزه بفتا کمی محتمل‌تر به نظر می‌رسید. در عین حال انجمن طراحان لباس هم قبلا جوایز خود را برای فیلم «الویس» به وی اهدا کرده بودند. در نهایت کارتر برای «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه» نه تنها پیروز شد بلکه اولین زن سیاهپوست تاریخ شد که ۲ جایزه اسکار کسب کرده است.

اما در بخش اولین فیلمبردار زن باید گفت تاریخ‌سازی هفته پیش صورت گرفت؛ وقتی انجمن فیلمبرداران آمریکا برای اولین بار یک زن را به عنوان برترین فیلمبردار انتخاب کردند. به نظر می‌رسید وی باید این موفقیت را در اسکار هم تکرار کند و اولین فیلمبردار برنده زن اسکار در تاریخ ۹۵ ساله آن شود، اما اسکار جایزه این بخش را به جیمز فرند برای کار خیره‌کننده‌اش در «در جبهه غرب خبری نیست» اهدا کرد و در این بخش داریوش خنجی هم که برای فیلمبرداری «باردو» از مدعیان جدی بود، بی نصیب ماند.

در مورد انتخاب برنده بهترین موسیقی متن هم فولکر برتلمن برای «در جبهه غرب خبری نیست» برنده شگفتی‌ساز شد در حالی که منتقدان به ۲ دسته تقسیم شده بود و بسیاری از کارشناسان جاستین هورویتز برای موسیقی درخشان «بابل» و جان ویلیامز اسطوره اسکار با کسب ۵ جایزه را برای «فابلمن‌ها» برنده این بخش می‌دانستند. در نهایت این برتلمن آهنگساز آلمانی - که پیشتر برای «شیر» نامزدی اسکار را کسب کرده بود - برای اولین بار اسکار را به خانه برد.