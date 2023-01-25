احتمالا از موج هشتم کرونا عبور کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در برنامه صف اول شبکه خبر سیما، افزود: مراجعات سرپایی در چند روزه گذشته به بیمارستانها کمتر شده و این طور که به نظر میرسد، میشود این خبر خوش را داد که از موج هشتم کرونا عبور کرده ایم.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به شروع موج هشتم از ابتدای دی ماه در کشور، ادامه داد: بعضاً موجهای کرونا، دو قله دارند که اگر در مورد موج هشتم اینگونه نباشد؛ به نظر میرسد از قله عبور کرده ایم.
کریمی تاکید کرد: البته زود است که قضاوت کنیم و مردم باید همچنان نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی و تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.
وی درباره واکسنهای ایرانی نیز گفت: کیفیت واکسنهای ایرانی از واکسنهای خارجی، کمتر نبوده و از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با واکسنهای جهانی است؛ اما صادرات واکسن نیاز به بازاریابی دارد.
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