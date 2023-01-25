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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

یوسفی در تذکر شفاهی:

هتک حرمت به قرآن کریم توسط مدعیان دموکراسی را محکوم می‌کنیم

هتک حرمت به قرآن کریم توسط مدعیان دموکراسی را محکوم می‌کنیم

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: هتک حرمت به قرآن کریم توسط مدعیان دموکراسی یعنی اروپایی‌ها را که با تروریستی خواندن نام سپاه بی آبرو شدند، محکوم می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: هتک حرمت به قرآن کریم توسط مدعیان دموکراسی یعنی اروپایی‌ها را که با تروریستی خواندن نام سپاه بی آبرو شدند، محکوم می‌کنم.

وی گفت: این افراد نشان دادند که خودشان با وجود اینکه مدعی دموکراسی هستند، روز به روز بی آبروتر می‌شوند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه غربی‌ها می‌گویند اجازه اعتراض می‌دهیم، اما رئیس پلیس آتلانتای آمریکا زمانی که در اعتراضات یک شیشه شکسته شد، گفت این اعتراض نیست بلکه اغتشاش است.

یوسفی بیان کرد: در کشور ما اعتراض برخی از مردم به حق بوده و گله مند بودند. نظام حتی کسانی را که آتش زدند نیز فرزندان خود می بیند و با احترام و اکرام با آنها برخورد کرد که در اینجا می‌توان تفاوت دموکراسی آمریکایی و ایران را دید. همه کسانی که در کشور هستند، فرزندان ما هستند و باید به مشکلات اقتصادی آنان توجه کنیم.

کد مطلب 5691816
زهرا علیدادی

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