به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: هتک حرمت به قرآن کریم توسط مدعیان دموکراسی یعنی اروپایی‌ها را که با تروریستی خواندن نام سپاه بی آبرو شدند، محکوم می‌کنم.

وی گفت: این افراد نشان دادند که خودشان با وجود اینکه مدعی دموکراسی هستند، روز به روز بی آبروتر می‌شوند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه غربی‌ها می‌گویند اجازه اعتراض می‌دهیم، اما رئیس پلیس آتلانتای آمریکا زمانی که در اعتراضات یک شیشه شکسته شد، گفت این اعتراض نیست بلکه اغتشاش است.

یوسفی بیان کرد: در کشور ما اعتراض برخی از مردم به حق بوده و گله مند بودند. نظام حتی کسانی را که آتش زدند نیز فرزندان خود می بیند و با احترام و اکرام با آنها برخورد کرد که در اینجا می‌توان تفاوت دموکراسی آمریکایی و ایران را دید. همه کسانی که در کشور هستند، فرزندان ما هستند و باید به مشکلات اقتصادی آنان توجه کنیم.