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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

محبی‌نجم‌آبادی در صحن علنی:

خودروهای هیبریدی و باکیفیت وارد کنیم

خودروهای هیبریدی و باکیفیت وارد کنیم

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر صمت درخواست داریم واردات خودروهای مناسب هیبریدی و کم مصرف را با قیمت مناسب در دستورکار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجم آبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی، امروز مرغ زنده در حوزه انتخابیه بنده بین ۲۹ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و خریداری ندارد. از وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارم اقدام عاجل در این حوزه انجام دهد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر صمت درخواست داریم واردات خودروهای مناسب هیبریدی و کم مصرف را با قیمت مناسب در دستورکار قرار دهد.

وی تاکید کرد: از دولت که ۲ میلیارد دلار را برای واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است، کمال تشکر را دارم و امیدواریم در واردات خودرو، خودروهای اقتصادی برای طبقات درآمدی پایین‌تر هم در نظر گرفته شود.

کد مطلب 5691967
زهرا علیدادی

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