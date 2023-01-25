خودروهای هیبریدی و باکیفیت وارد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محبی نجم آبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی، امروز مرغ زنده در حوزه انتخابیه بنده بین ۲۹ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و خریداری ندارد. از وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارم اقدام عاجل در این حوزه انجام دهد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر صمت درخواست داریم واردات خودروهای مناسب هیبریدی و کم مصرف را با قیمت مناسب در دستورکار قرار دهد.

وی تاکید کرد: از دولت که ۲ میلیارد دلار را برای واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است، کمال تشکر را دارم و امیدواریم در واردات خودرو، خودروهای اقتصادی برای طبقات درآمدی پایین‌تر هم در نظر گرفته شود.