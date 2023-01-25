معلمان مایه فخر و شرف جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در دیدار با معلمان پیشکسوت و تجلیل از جایگاه آنها در اردبیل اظهار کرد: نقش اصلی و محوری معلم در نظام تعلیم و تربیت نقش برگرفته از مسئولیت و مأموریت انبیا و اولیای الهی است که توانستند در این مسئولیت وظیفه خطیر خود را به شایستگی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در شورای آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی مقرر شده تا تجلیل از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت را انجام دهیم تا قداست شغل معلمی بیش از گذشته مبرهن شود.

امام جمعه اردبیل افزود: صولت و عظمت یک ملت به علم، دانایی و فرهیختگی است که از این عناصر به عنوان قدرت واقعی جوامع یاد می‌شود که ما نیز وظیفه داریم در مسیر پیشرفت و توسعه کشور بیش از گذشته به آموزش و پرورش و معلمان بها دهیم.

عاملی ادامه داد: جایگاه معلم بالذات و بالفطره قابل احترام است و مجاهدت تلاشگران سنگر تعلیم و تربیت و هدایتگری نسل آینده از ارزش و بهای آن است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل بیان کرد: تک تک افراد جامعه وظیفه تکریم جایگاه علم و معلم را دارند و بی تفاوتی در این عرصه می‌تواند آسیب و خطراتی را به همراه داشته باشد.

عاملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز مورد هجمه سنگین دشمنان و فریب خوردگان داخلی است که در این برهه حساس باید مدارس و دانشگاه‌ها به محل تربیت انسان‌های شایسته و فاخر تبدیل شوند تا ما صیانت حقیقی را در جامعه شاهد باشیم.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با حضور در منزل تعدادی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و معلمان از تلاش آنها قدردانی کرد.