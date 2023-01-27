۸ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۸

رئیس بیمارستان شهدای تجریش تاکید کرد؛

ارائه بهترین خدمات پزشکی برای درمان مجروحان آذربایجانی

رئیس بیمارستان شهدای تجریش از ارائه بهترین خدمات پزشکی برای درمان مجروحان حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علمداری در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای وقوع حادثه، همه اساتید برجسته و بهترین پزشکان فوق تخصص از بیمارستان‌های دیگر به بیمارستان شهدای تجریش آمدند تا بهترین خدمات پزشکی به این مجروحان ارائه شود.

وی افزود: بیمار اول جراحی ارتوپدی داشت که انجام شد و حالش خوب است.

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: بیمار دوم که گلوله از کتفش خارج شده بود در این مرحله درمان شد و اکنون برای جراحی فک و صورت در اتاق عمل به سر می‌برد که عمل وی هم تا کنون به خوبی پیش رفته است و امیدواریم بعد از عمل شرایط خوبی داشته باشد.

