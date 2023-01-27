ارائه بهترین خدمات پزشکی برای درمان مجروحان آذربایجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علمداری در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای وقوع حادثه، همه اساتید برجسته و بهترین پزشکان فوق تخصص از بیمارستان‌های دیگر به بیمارستان شهدای تجریش آمدند تا بهترین خدمات پزشکی به این مجروحان ارائه شود.

وی افزود: بیمار اول جراحی ارتوپدی داشت که انجام شد و حالش خوب است.

رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت: بیمار دوم که گلوله از کتفش خارج شده بود در این مرحله درمان شد و اکنون برای جراحی فک و صورت در اتاق عمل به سر می‌برد که عمل وی هم تا کنون به خوبی پیش رفته است و امیدواریم بعد از عمل شرایط خوبی داشته باشد.