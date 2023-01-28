به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با وجود تداوم سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و اروپا در اوکراین و ارسال تجهیزات سنگین به اوکراین امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، مدعی شد ادامه گفت‌وگو با مسکو یک «باید» برای کشورهای اروپایی است.

وی در این زمینه گفت: غرب باید از افزایش تنش‌ها، حتی کلامی، با مسکو خودداری کند؛ پاریس همچنان به گفت‌وگو با روسیه ادامه می‌دهد و همه کشورها مسئول حفظ نظم جهانی هستند. فرانسه همچنان به حمایت نظامی از اوکراین ادامه می‌دهد.

در ادامه اقدامات جنگ‌افروزانه آمریکا و کشورهای غربی در اوکراین، در تازه‌ترین اقدام قرار است تانک‌های پیشرفته و سلاح‌های سنگین در اختیار ارتش اوکراین قرار گیرد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه هفته پیش از تصمیم واشنگتن برای تحویل ۳۱ دستگاه تانک آبرامز به اوکراین خبر داد. انگلیس هم وعده داده تا ۱۴ دستگاه تانک «چلنجر ۲» به کی‌یف بفرستد. آلمان با ارسال ۱۴ دستگاه تانک لئوپارد ۲ موافقت کرده و لهستان و سایر کشورهای اروپایی هم قرار است لئوپاردهای خود را به اوکراین بفرستند.

وی مدعی شد: تانک های آبرامز بهترین تانک های جهان هستند. قطعات یدکی آنها را هم در اختیار اوکراینی ها قرار خواهیم داد. آموزش استفاده از آنها هم به زودی آغاز خواهد شد تا آنها را به میدان نبرد برسانیم. تانک های آبرامز پیچیده هستند و به آموزش و نگهداری زیادی نیاز دارند و این کار در اوکراین انجام نخواهد شد.

مسکو همواره تاکید کرده که ارسال گسترده سلاح‌های خارجی به اوکراین، تغییری در نتیجه جنگ ایجاد نکرده و تنها شمار قربانیان را افزایش داده و به طولانی شدن جنگ منجر خواهد شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین هشدار داد که هر نوع تانک غربی ارسالی به اوکراین «در میدان نبرد، خواهد سوخت.»