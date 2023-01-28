اوکراین به سلاح های جدید غرب در سریعترین زمان ممکن نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره از دست رفتن فرصت در صورت تاخیر در رسیدن تانک های آمریکایی «آبرامز» به اوکراین تا ماه آگوست آینده هشدار داد.

بر اساس این گزارش، ولادیمیر زلنسکی گفت که کی یف به سلاح های جدید غرب در سریعترین زمان ممکن نیاز دارد.

رئیس جمهور اوکراین در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا رسیدن تانک های آبرامز به اوکراین تا ماه آگوست آینده مناسب است یا خیر، افزود: در این صورت بسیار دیر خواهد بود.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم واشنگتن برای تحویل ۳۱ دستگاه تانک به اوکراین خبر داد. در این بین، انگلیس هم وعده داده تا ۱۴ دستگاه تانک «چلنجر ۲» به کی‌یف بفرستد. آلمان با ارسال ۱۴ دستگاه تانک لئوپارد ۲ موافقت کرده و لهستان و سایر کشورهای اروپایی هم قرار است لئوپاردهای خود را به اوکراین بفرستند.

رییس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: ما با متحدان خود برای اطمینان از اینکه اوکراینی ها در بهترین موقعیت برای مقابله با حمله طولانی مدت روسیه هستند، همکاری کرده ایم. کمک ها با همکاری های سایر کشورها همراه خواهد بود.

بایدن در این خصوص ادعا کرد: اقدامات غرب در ارتباط با اوکراین تهدیدی برای روسیه نیست! مسکو تلاش کرد ما را از متحدانمان جدا کند، اما شکست خورد. نیروهای اوکراینی برای آزادسازی اراضی خود تلاش می کنند و بنابراین توانایی های عملیاتی آنها در برابر روس ها باید بهبود یابد.

وی مدعی شد: تانک های آبرامز بهترین تانک های جهان هستند. قطعات یدکی آنها را هم در اختیار اوکراینی ها قرار خواهیم داد. آموزش استفاده از آنها هم به زودی آغاز خواهد شد تا آنها را به میدان نبرد برسانیم. تانک های آبرامز پیچیده هستند و به آموزش و نگهداری زیادی نیاز دارند و این کار در اوکراین انجام نخواهد شد. وزارت دفاع برای تحویل سوخت و تجهیزات مورد نیاز کی یف برای استفاده و نگهداری تانک ها تلاش خواهد کرد. کشورهای دیگر هم خودروهای زرهی در اختیار اوکراین قرار خواهند داد که در هفته ها و ماه های آینده در نبردها استفاده خواهند شد.

این در حالی است که مسکو همواره تاکید کرده که ارسال گسترده سلاح‌های خارجی به اوکراین، تغییری در نتیجه جنگ ایجاد نکرده و تنها شمار قربانیان را افزایش داده و به طولانی شدن جنگ منجر خواهد شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین ماه پیش هشدار داد که هر نوع تانک غربی ارسالی به اوکراین «در میدان نبرد، خواهد سوخت.»