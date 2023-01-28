  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۳

سخنگوی فراجا:

نگرانی برای تامین امنیت اماکن دیپلماتیک وجود ندارد

سخنگوی فراجا ضمن محکوم کردن حادثه تیراندازی در سفارت آذربایجان گفت: هیچگونه نگرانی در ارتباط با تامین امنیت اماکن دیپلماتیک و فعالیت امن و حرفه ای دیپلمات‌های خارجی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان گفت: حادثه تلخ و تأسف‌بار صبح امروز در سفارت کشور دوست و همسایه، جمهوری آذربایجان در تهران را که متأسفانه به جان باختن یک دیپلمات این کشور منجر شد، به دولت و ملت عزیز آذربایجان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم.

سخنگوی فراجا ادامه داد: فرمانده انتظامی تهران بزرگ بلافاصله پس از اطلاع از این رخداد تلخ و ناگوار، در صحنه حاضر و با مدیریت میدانی ضمن بازداشت فرد ضارب تحقیقات مقدماتی برای طی مراحل قانونی آغاز شد.

وی با اشاره به تحقیقات به عمل آمده در این رابطه تصریح کرد: بررسی های اولیه و نیز اظهارات صریح متهم حاکی از انگیزه های شخصی وی در ارتکاب این جرم است، بدیهی است که بررسی های کامل انتظامی، امنیتی و قضائی ادامه دارد.

حاجیان با اشاره به امنیت اماکن دیپلماتیک در جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: پلیس ایجاد شرایط امن برای انجام ماموریت های دیپلماتیک سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی و بین المللی مقیم جمهوری اسلامی ایران را از ماموریت های مهم و وظایف ذاتی خود می داند و در انجام این وظیفه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

سخنگوی فراجا ضمن ابراز تاسف مجدد از این حادثه ناگهانی خاطرنشان کرد: اطمینان داده می شود که هیچگونه نگرانی در ارتباط با تامین امنیت اماکن دیپلماتیک و فعالیت امن و حرفه ای دیپلمات‌های خارجی وجود ندارد.

