به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان امشب (جمعه) با حضور در بیمارستان شهدای تجریش تهران ضمن عیادت از مجروحین حادثه امروز سفارت جمهوری آذربایجان، از آخرین روند درمانی دو تن از کارکنان آن‌ها مطلع شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان عیادت از مجروحین حادثه امروز سفارت آذربایجان، گفت: تیم پزشکی بیمارستان شهدای تجریش از لحظات اولیه انتقال مجروحین برای نجات از دو تن از کارکنان سفارت دوست و برادر جمهوری آذربایجان اقدامات لازم را به عمل آوردند.

وی افزود: از ابتدای این حادثه و اطلاع از وضعیت، جناب آقای رئیسی دستورات را برای رسیدگی به وضعیت و پیگیری قضایی و حقوقی و برخورد جدی با افرادی که در این مسیر قصور داشتند صادر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: مهاجم در همان لحظات اولیه توسط عوامل نیروی انتظامی دستگیر شده و از ظهر امروز بازجویی ها ادامه پیدا کرده و بر اساس گزارشاتی که من از وزیر کشور وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و همچنین فرماندهی کل فراجا دریافت کردم، امروز با همکارم وزیر امورخارجه آذربایجان گفتگوی مفصل را به صورت تلفنی داشتم و در این گفتگوی تلفنی توافق شد که جناب آقای سفیر (سفیر آذربایجان) امشب به تهران برگردند. مدیرکل تشریفات وزارت خارجه نیز در محل سفارت حاضر شد.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم با تلاش و همکاری دو طرف بدون اینکه بهانه‌ای دست دشمنان مناسبات خوب دو کشور داده شود، به خوبی عبور کنیم.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: سرویس‌های امنیتی ما امروز با هم گفتگو کردند و آخرین وضعیت و یافته ها از فرد مهاجم و انگیزه وی را به مقامات باکو منعکس کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: یافته‌های همکاران ما در بخش امنیت نشان می دهد تا این لحظه ضارب صرفاً انگیزه شخصی داشته و انگیزه شخصی او به وضعیتی برمی‌گردد که برای همسرش پیش آمده است.

وی افزود: اینکه همسر این فرد در آذربایجان به سر می برد و این فرد با همسرش نتوانسته صحبت کند، مقامات ذیربط ما در حال پیگیری موضوع هستند. اما نحوه عملیات از نظر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ما تایید کننده این است که این یک عملیات سازماندهی شده و تروریستی نبوده است و یک اقدام با انگیزه شخصی بوده است.

امیرعبداللهیان گفت: مشابه این وضعیت تاکنون در سال‌های گذشته برای دیپلمات‌های ما در لندن، عراق و پکن پیش آمده است و خیلی دور نیست وضعیت مشابهی که برای دیپلمات عالی رتبه روسی در یک کشور همسایه ما رخ داد.

وی افزود: ضمن اینکه از طریق دستگاه‌های ذیربط امنیتی و دستگاه قضایی بر اساس دستور رییس جمهور محترم و بر اساس مسئولیتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین امنیت اشخاص و اماکن دیپلماتیک در کشور دارد، اقدامات لازم و تدابیر مقتضی اندیشیده شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در تماس تلفنی با برادرم آقای بایرامف تاکید کردم که باید در تماس با یکدیگر مانع از این شویم که این اقدام تلخ و شوک‌آور در رابطه با دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان تاثیر سوئی را بر وضعیت مناسبات دو کشور بر جای گذارد.

وی افزود: در حوزه دیپلماسی پارلمانی نیز آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور و آقای جلال‌زاده رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از طریق تماس با مقامات ذیربط پارلمانی و همچنین دیپلماتیک مستقر در سفارت آذربایجان در تهران پیگیر وضعیت بودند.

امیرعبداللهیان گفت: دولت و ملت عزیز جمهوری آذربایجان ساعات سخت و ساعات دردآوری را پشت سر گذاشتند و مراتب تسلیت خود را به مقامات عالی جمهوری آذربایجان، ملت عزیز آذربایجان و به ویژه خانواده محترم این دیپلمات که دبیر اول سفارت در تهران بود، ابراز می‌دارم و از خداوند متعال مسئلت دارم آرامش را بر قلب و روح بازماندگان حاکم فرماید.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تاکید کرد: از طریق همکارانمان با آقای سفیر و من با وزیران خارجه آذربایجان در تماس هستیم و امیدواریم که بهترین و مناسب ترین تصمیمات اتخاذ گردد.