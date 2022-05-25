مردم برای ایجاد محیطی امن در متروپل همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان عصر امروز چهارشنبه در محل حادثه ریزش ساختمان متروپل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروی انتظامی بلافاصله از زمان حادثه در این محل حاضرشد، فرمانده انتظامی خوزستان شخصاً در محل حادثه حضور پیدا کرده و فرماندهی کار را برعهده گرفته است.

وی افزود: کار آواربرداری نیازمند ایجاد محیطی امن است که همکاران نیروی انتظامی این وظیفه را به خوبی انجام می‌دهند؛ البته از استان‌های معین خوزستان به ویژه تهران نیز تیم‌های پلیسی اعزام شده‌اند.

سخنگوی فراجا تصریح کرد: از مردم داغدار آبادان تقاضا داریم تا با خدمت‌گذاران خود در نیروی انتظامی خوزستان همکاری کنند چون نیازمند همکاری آنها هستیم تا این محیط آواربرداری امن و خلوت باشد تا امدادگران بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

سردار حاجیان عنوان کرد: امنیت در سطح شهر آبادان کاملاً برقرار است و بر اساس سوال از فرماندهی انتظامی استان مردم رضایت کاملی از خدمتگزاران خود در این فرماندهی دارند؛ این رضایت‌مندی مردم برای ما افتخار است و همچنان آماده هستیم تا پای جان در خدمت مردم باشیم و به این خدمتگزاری خود افتخار می‌کنیم.

وی خبر داد: نیروها به تعداد کافی در شهر حضور دارند و به صورت سه شیفت شبانه‌روزی خدمت می‌کنند و امکانات و تجهیزات پلیسی را در اختیار این حادثه و مردم قرار داده‌اند.