نتانیاهو: حمله دیشب، بدترین حمله چند سال اخیر علیه اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات شهادت‌طلبانه جوان فلسطینی در قلب قدس اشغالی گفت شاهد بدترین حمله علیه اسرائیل در چند سال اخیر بودیم.

شهید «خیری علقم» ۲۱ ساله شامگاه جمعه در واکنش به کشتار تازه نیروهای اشغال‌گر در اردوگاه جنین، در عملیاتی شهادت‌طلبانه در محله نافیه در قدس اشغالی با ضرب گلوله ۸ صهیونیست را به هلاکت رساند و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

برخی رسانه‌ها نیز آمار کشته‌شدگان صهیونیست‌ها را ۱۰ نفر و زخمی‌ها را دست‌کم ۱۲ نفر اعلام کرده‌اند. عملیات بزرگ و انتقامی شهید علقم موجب شادی و خوشحالی گسترده مردم در کرانه باختری و نوار غز شد.

نظامیان صهیونیست بامداد پنج‌شنبه با یورش به اردوگاه جنین و دیگر مناطق باختری دست‌کم ۱۰ فلسطینی، از جمله یک زن مسن را به شهادت رساندند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن تبریک عملیات قهرمانانه شهیدخیری عقلم در قدس اشغالی تاکید کرد که این عملیات در واکنش به جنایت صهیونیست ها در جنین روی داد. وی همچنین این عملیات را دلیلی بر زنده بودن مقاومت و آمادگی و قدرت مبارزان برای پاسخ به رژیم صهیونیستی در قلب این رژیم برشمرد تا به این ترتیب بهای حماقت های خود را بپردازد.

طارق عزالدین سخنگوی جنبش جهاد اسلامی هم با تبریک عملیات مقاومتی در قدس اشغالی گفت: جنبش جهاد اسلامی عملیات شهادت طلبانه در قدس را که در زمان و مکان مناسب و در واکنش به جنایت جنین صورت گرفت، تبریک می گوید.

عزالدین تاکید کرد: این عملیات پاسخ مشروع و طبیعی به جنایات اشغالگران علیه ملت و مقدسات فلسطین است. این عملیات به دوست و دشمن ثابت می کند که ملت و مقاومت فلسطین زنده است و در تمام میادین حضور دارد و به اشغالگران اجازه اجرای جنایات خود علیه ملت بی دفاع فلسطین بدون دریافت مجازات مناسب را نخواهد داد.

جنبش مجاهدین در غزه نیز عملیات مقاومتی در قدس اشغالی را تبریک گفت و آن را نشانگر پافشاری ملت فلسطین بر پایبندی به راه شهدا و مقاومت علیرغم تمام تجاوزات و جنایات صهیونیست ها دانست. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم شامگاه جمعه با تبریک این عملیات، آن را تجسم اراده ملت فلسطین در رویارویی با دشمن و مجازات جنایتکاران صهیونیست برشمرد.

کمیته های مقاومت مردمی هم عملیات قدس را پیامی به دشمن صهیونیستی مبنی بر این دانستند که مقاومت به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و کسی نمی تواند ملت فلسطین را منصرف کند یا اراده مستحکم آن را بشکند و بهای خون شهدا ارزان نیست.