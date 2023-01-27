عملیات قدس واکنش به جنایت صهیونیست ها در جنین بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) عملیات قهرمانانه در قدس اشغالی را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، مشیر المصری از رهبران حماس تاکید کرد که این عملیات در واکنش به جنایت صهیونیست ها در جنین روی داد.

وی همچنین این عملیات را دلیلی بر زنده بودن مقاومت و آمادگی و قدرت مبارزان برای پاسخ به رژیم صهیونیستی در قلب این رژیم برشمرد تا به این ترتیب بهای حماقت های خود را بپردازد.

المصری در عین حال افزود که مقاومت همچنان در کمین دشمن خواهد بود.

طارق عزالدین سخنگوی جنبش جهاد اسلامی هم با تبریک عملیات مقاومتی در قدس اشغالی که به هلاکت دست کم ۷ صهیونیست منجر گردید، گفت: جنبش جهاد اسلامی عملیات شهادت طلبانه در قدس را که در زمان و مکان مناسب و در واکنش به جنایت جنین صورت گرفت، تبریک می گوید.

عزالدین تاکید کرد: این عملیات پاسخ مشروع و طبیعی به جنایات اشغالگران علیه ملت و مقدسات فلسطین است.

سخنگوی جهاد اسلامی افزود: این عملیات به دوست و دشمن ثابت می کند که ملت و مقاومت فلسطین زنده است و در تمام میادین حضور دارد و به اشغالگران اجازه اجرای جنایات خود علیه ملت بی دفاع فلسطین بدون دریافت مجازات مناسب را نخواهد داد.

جنبش مجاهدین در غزه نیز عملیات مقاومتی در قدس اشغالی را تبریک گفت و آن را نشانگر پافشاری ملت فلسطین بر پایبندی به راه شهدا و مقاومت علیرغم تمام تجاوزات و جنایات صهیونیست ها دانست.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم شامگاه جمعه با تبریک این عملیات، آن را تجسم اراده ملت فلسطین در رویارویی با دشمن و مجازات جنایتکاران صهیونیست برشمرد.

جبهه مردمی همچنین افزود که ملت فلسطین در مقابل سیاست های و جنایات فاشیستی اشغالگران تسلیم نخواهد شد و مقاومت در هر مکانی تا زمان رهایی و کسب حقوق و آزادی و استقلال ادامه دارد.

کمیته های مقاومت مردمی هم عملیات قدس را پیامی به دشمن صهیونیستی مبنی بر این دانستند که مقاومت به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و کسی نمی تواند ملت فلسطین را منصرف کند یا اراده مستحکم آن را بشکند و بهای خون شهدا ارزان نیست.