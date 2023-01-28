به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از عملیات شهادت‌طلبانه و قهرمانانه دیشب شهید «خیری علقم»، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه به منزل این شهید یورش بردند و به طرز وحشیانه‌ای ۱۵ جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

شهید «خیری علقم» ۲۱ ساله دیروز در واکنش به کشتار تازه نیروهای اشغال‌گر در اردوگاه جنین، در عملیاتی شهادت‌طلبانه در محله نافیه در قدس اشغالی با ضرب گلوله ۸ صهیونیست را به هلاکت رساند و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

برخی رسانه‌ها نیز آمار کشته‌شدگان صهیونیست‌ها را ۱۰ نفر و زخمی‌ها را دست‌کم ۱۲ نفر اعلام کرده‌اند. عملیات بزرگ و انتقامی شهید علقم موجب شادی و خوشحالی گسترده مردم در کرانه باختری و نوار غز شد.

نظامیان صهیونیست بامداد پنج‌شنبه با یورش به اردوگاه جنین و دیگر مناطق باختری دست‌کم ۱۰ فلسطینی، از جمله یک زن مسن را به شهادت رساندند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.