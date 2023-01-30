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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۵:۴۶

علل ریزش دیروز بورس واکاوی شد؛

روز سیاه بورس ایران

روز سیاه بورس ایران

نوید رجایی گفت: وقتی مسئولان توانایی تصمیم گیری در مورد عرضه خودرو در بورس را ندارند و چند بار تایید و بعد از آن تکذیب می شود سرمایه احساس خطر کرده و ترجیح میدهد در بازاری موازی وارد شود.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با مهر با بیان اینکه دیروز شاخص بورس با ریزش ۵۷ هزار واحدی یکی از سیاه ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت، گفت: این افت در سی ماه گذشته بی سابقه بوده است.

رجایی افزود: پیشتر نیز عرض شده بود بدترین وضعیت برای بورس بلاتکلیفی است. وقتی مسئولان فعلی توانایی تصمیم گیری در مورد عرضه خودرو در بورس را ندارند و چند بار تایید و بعد از آن تکذیب می شود سرمایه احساس خطر کرده و ترجیح میدهد در بازاری وارد شود که دارای ثبات باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه باید بیان کرد خروج پولی که صورت میگیرد وارد بازارهای غیر مولد همچون دلار خواهد شد و در نتیجه تاثیر مخربی بر زندگی مردم دارد از سوی دیگر ریسک های سیستماتیکی که در حال حاضر حاکم است سمت عرضه را قوی تر کرده و همین عامل باعث ریزش سیاه بورس شد.

نوید رجایی در پایان گفت: در سوی دیگر افزایش هزینه های واحدهای تولیدی از قبیل گاز هفت هزار تومانی برای صنایع و توقف فعالیت ها باعث شده تا تقاضای خوبی در گروه های دلاری شکل نگیرد تنها گروهی که در حال حاضر وضعیت بهتری دارد گروه دارویی و انبوه سازی است.

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کد مطلب 5695598

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    نظرات

    • AE ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      16 2
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      بورس یعنی میز قمار که فقط صاحب میز امتیاز میبرد و بقیه بازنده هستند بازار سرمایه زمانی مفهوم دارد که اقتصاد و تولید در شرایط رونق باشند نه ورشکستگی و تحریم بهتر هست کارخانجات بجای افزایش ارزش سهام بدنبال افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولید و جذب نیروی کار برای مقابله با بیکاری و تورم باشند میز قمار تعطیل
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      24 3
      پاسخ
      در خصوص امور اقتصادی کشور ، لطفا یک مورد را مثال بزنید که مسئولین تصمیمات صحیح گرفته اند .
    • فرنیا IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      7 0
      پاسخ
      رانت گاز و برق و دلار را برای شرکتها قطع کنید ببینید چقدر سود می کنند تمام شرکتها در ایران از فولاد و فملی و پتروشیمی ها با رانت سود زیاد می دهند بگذارید مثل بقیه دنیا دولت بجای رانت به شرکتها منابع خودش رو برای جلوگیری از افزایش دلار بکار ببره که به سود تمام اقشار هست.
    • رضا IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      23 3
      پاسخ
      گویا دوباره دست بیقرار دولت تو بورس گیر کرده
    • محمد DE ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      8 0
      پاسخ
      بورس ایران گروگان خودرو و بورس کالاست.
    • رییس IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      5 0
      پاسخ
      مگر تو مملکت ما مسئول داریم که درست تصمیم بگیرد مسئول کسی است که جوابگو باشد گشتم نبود نگرد نیست

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