روز سیاه بورس ایران

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با مهر با بیان اینکه دیروز شاخص بورس با ریزش ۵۷ هزار واحدی یکی از سیاه ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت، گفت: این افت در سی ماه گذشته بی سابقه بوده است.

رجایی افزود: پیشتر نیز عرض شده بود بدترین وضعیت برای بورس بلاتکلیفی است. وقتی مسئولان فعلی توانایی تصمیم گیری در مورد عرضه خودرو در بورس را ندارند و چند بار تایید و بعد از آن تکذیب می شود سرمایه احساس خطر کرده و ترجیح میدهد در بازاری وارد شود که دارای ثبات باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه باید بیان کرد خروج پولی که صورت میگیرد وارد بازارهای غیر مولد همچون دلار خواهد شد و در نتیجه تاثیر مخربی بر زندگی مردم دارد از سوی دیگر ریسک های سیستماتیکی که در حال حاضر حاکم است سمت عرضه را قوی تر کرده و همین عامل باعث ریزش سیاه بورس شد.

نوید رجایی در پایان گفت: در سوی دیگر افزایش هزینه های واحدهای تولیدی از قبیل گاز هفت هزار تومانی برای صنایع و توقف فعالیت ها باعث شده تا تقاضای خوبی در گروه های دلاری شکل نگیرد تنها گروهی که در حال حاضر وضعیت بهتری دارد گروه دارویی و انبوه سازی است.

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