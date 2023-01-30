اجرای طرح واکسیناسیون سرطان زنان/ راه اندازی سامانه مدیریت سرطان

علی مهرابی بهار، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد اندک سرطان‌های قابل پیشگیری با واکسن، گفت: ثابت شده سرطان دهانه رحم ارتباط مستقیمی با عفونت ویروس پاپیلوما دارد و واکسن HPV از سرطان سرویکس یا همان سرطان دهانه رحم پیشگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح واکسیناسیون سرطان سرویکس یک پروژه ملی است، افزود: حمایت خیریه‌ها از این پروژه ملی دربرگیرنده تبلیغات، آموزش و توجیه جامعه هدف است.

مهرابی بهار گفت: طرح واکسیناسیون سرطان دهانه رحم در حال اجرا است اما تا ریشه کنی این سرطان خیلی فاصله داریم.

وی افزود: در حال حاضر تزریق واکسن در حد موردی است، اما امیدواریم بتوانیم تمام دختران و بانوانی را که در سن باروری قرار دارند با آگاهی و آموزش به واکسینه شدن ترغیب کنیم.

مطالبه عمومی خیریه‌ها برای کاهش ریسک فاکتورهای سرطان

مدیرعامل شبکه خیرین حوزه سرطان در ادامه با اشاره به طرح مجلس برای کاهش مالیات بر دخانیات، اظهار داشت: ابتلای افراد به سرطان ریه به علت مصرف دخانیات ثابت شده است و کم شدن مالیات بر آن اقدامی مؤثر در شتابدهی به افزایش نرخ سرطان است، از این رو در تلاشیم با مطالبه عمومی باعث کاهش عوامل خطرساز مرتبط با سرطان ریه از طریق اقدامات منجر به کاهش مصرف مواد دخانی در کشور شویم.

وی افزود: آلودگی‌های زیست محیطی، آلودگی‌های آب و هوا و نحوه تولید برخی محصولات غذایی از جمله عوامل افزایش ریسک ابتلاء به سرطان است که قانونگذاری برای یافتن راه مقابله با آنها مورد مطالبه جدی خیریه‌ها است.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکسا گفت: خیریه‌ها علاوه بر اینکه به سیر درمان بیماری و تشخیص زودهنگام کمک می‌کنند، در حوزه پیشگیری از سرطان هم ورود کرده‏ اند و سعی دارند ضمن تعامل با نهادهای قانونگذار، ریسک فاکتورهای محیطی را که باعث بروز سرطان می‌شوند، از محیط زندگی حذف کنند یا مخاطرات آن را کاهش دهند.

مدیرعامل شبکه ملی خیرین حوزه سرطان با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی سرطان در روزهای ۶ و ۷ بهمن با حضور بیش از ۲۷ خیریه فعال در حوزه سرطان، افزود: شبکه ملی خیرین این فضا را ایجاد کرده است که صدای بیماران مبتلا به سرطان باشیم و قوانین حمایتی را درباره بیماران مبتلا به سرطان در نظام سلامت به سرانجام برسانیم.

مدیریت بیماران مبتلا به سرطان در سامانه یکپارچه

مهرابی بهار از راه اندازی سامانه مدیریت جامع و بهینه بیماران مبتلا به سرطان خبر داد و گفت: در این سامانه پرونده الکترونیک سلامت بیماران و کمک‌هایی که هر خیریه به بیمار می‌دهد ثبت می‌شود، تا بیماران در کمترین زمان تعیین تکلیف شوند و لزومی به مراجعه مکرر به خیریه‌ها نداشته باشند.

وی افزود: نکته بعدی زنجیره مدیریت بیمار است تا از همپوشانی یا موازی کاری در خیریه‌ها جلوگیری شود. مثلاً ممکن است بیماران در تأمین هزینه‌های دارو و درمان مشکل داشته باشند، برخی اوقات توانایی تأمین هزینه را دارند، اما دسترسی به دارو ندارند و زمانی فرا می‌رسد که برای رادیوتراپی نیازمند یک مرکز جامع رادیوتراپی هستند که مهرانه زنجان، انکولوژی امام رضای مشهد، بیمارستان امام حسن مجتبی دزفول جزو سه مرکز بسیار مهم رادیوتراپی کشور هستند که به این بیماران خدمات حمایتی می‌دهند.

به گفته مهرابی بهار، محل اسکان، تغذیه مناسب، توانبخشی، روانشناسی و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی از دیگر نیازهای بیماران مبتلا به سرطان است.

وی افزود: تلاش شبکه ملی خیرین حوزه سرطان این است که بتوانیم تمام نیازهای افراد مبتلا به سرطان را در کنار همدیگر با حمایت خیریه‌های مختلف رفع کنیم.

آمار مبتلایان به سرطان‌های ویژه زنان از جمله سرطان دهانه رحم (سرویکس) در مناطق مختلف ایران در حال افزایش است در حالی که این نوع سرطان با تزریق واکسن ویروس پاپیلومای انسانی قابل کنترل و ریشه کنی است.

ویروس پاپیلومای انسانی، شایع‌ترین عامل عفونت ویروسی دستگاه تناسلی است که بیش از صد گونه آن شناخته شده است. تظاهرات آلودگی به این ویروس از یک عفونت بی علامت تا ضایعات سرطانی متغیر است.