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کد مطلب 5695758
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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۸

تصاویری از بارش برف در تهران

تصاویری از بارش برف در تهران

همزمان با ورود سامانه بارشی به مناطق مرکزی کشور بارش برف در تهران از بامداد امروز آغاز شد.

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