دریافت 9 MB کد مطلب 5695758 https://mehrnews.com/xZrfY ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۸ کد مطلب 5695758 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۸ تصاویری از بارش برف در تهران همزمان با ورود سامانه بارشی به مناطق مرکزی کشور بارش برف در تهران از بامداد امروز آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط بارش برف و باران در پایتخت و مناطق مرکزی و جنوب غرب کشور بارش برف در چهارمحال و بختیاری و صدور هشدار نارنجی تمام مقاطع تحصیلی پردیس در نوبت صبح غیرحضوری شد هشدار مدیریت بحران برای تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان تهران برچسبها بارش برف برف و یخبندان برف شهر تهران
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