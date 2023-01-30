بارش برف در چهارمحال و بختیاری و صدور هشدار نارنجی

مهران چراغ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هشدار نارنجی برای بارش‌های روزهای آینده صادر شد و بارش در بیشتر نقاط استان به‌صورت برف و در مناطق جنوبی به‌صورت باران است.

وی تصریح کرد: بارش باران در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری باعث ذوب برف و جاری شدن سیلاب و روان‌آب‌ها است.

چراغ پور ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و فارسان آغاز و از روز دوشنبه تشدید می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در این مدت در شهرستان کوهرنگ ۵۰ میلیمتر در روز دوشنبه باشد و اوج بارش‌ها در روز سه شنبه در این استان خواهد بود.

چراغ پور اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود بارش برف در شهرکرد ۳۰ تا ۵۰ میلیمتری باشد.

وی با اشاره به اینکه در روز چهارشنبه بیشتر مناطق چهارمحال و بختیاری با بارش مواجه هستند گفت: روز پنجشنبه یک سامانه بارشی سرد وارد استان می‌شود که تا روز جمعه با بارش برف شدیدتری فعال است.