بارش برف در چهارمحال و بختیاری و صدور هشدار نارنجی

مهران چراغپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هشدار نارنجی برای بارشهای روزهای آینده صادر شد و بارش در بیشتر نقاط استان بهصورت برف و در مناطق جنوبی بهصورت باران است.
وی تصریح کرد: بارش باران در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری باعث ذوب برف و جاری شدن سیلاب و روانآبها است.
چراغ پور ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه در شهرستانهای کوهرنگ، اردل و فارسان آغاز و از روز دوشنبه تشدید میشود.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود بارشها در این مدت در شهرستان کوهرنگ ۵۰ میلیمتر در روز دوشنبه باشد و اوج بارشها در روز سه شنبه در این استان خواهد بود.
چراغ پور اذعان داشت: پیشبینی میشود بارش برف در شهرکرد ۳۰ تا ۵۰ میلیمتری باشد.
وی با اشاره به اینکه در روز چهارشنبه بیشتر مناطق چهارمحال و بختیاری با بارش مواجه هستند گفت: روز پنجشنبه یک سامانه بارشی سرد وارد استان میشود که تا روز جمعه با بارش برف شدیدتری فعال است.
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