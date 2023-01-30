هوای اصفهان سالم است/ شاخص ۶ منطقه در وضعیت نارنجی

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه دهم بهمن ماه براساس داده‌های دریافتی ۱۱ ایستگاه شهرداری در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

جمشید لقایی با بیان اینکه امروز نیز شاخص هوا در ۶ ایستگاه در وضعیت هشدار قرار گرفته، افزود: شاخص هوا در ایستگاه بلوار کاوه با ۱۳۰، رهنان با ۱۱۴، میدان انقلاب با ۱۱۰، دانشگاه صنعتی با ۱۰۹، محله ولدان با ۱۰۷ و میدان باهنر با ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی ادامه داد: شاخص هوا در ایستگاه خیابان فرشادی با ۹۱، محله کردآباد و میدان فیض با ۸۲، سپاهان شهر با ۹۷ و میرزا طاهر با ۷۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به شهروندان اصفهانی به ویژه افراد آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود فعالیت‌های سنگین و طولانی را در فضای باز کاهش دهند.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های شهرداری اصفهان- ۱۰ بهمن

به گزارش مهر، براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۷۸، استانداری با ۶۲، پروین با ۸۴ و بزرگراه خرازی با ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول و در رودکی با ۴۸ AQI در وضعیت پاک ثبت شد. همچنان ایستگاه باغ غدیر و خواجو قطع است.

امروز ایستگاه‌های پایش هوا در شاهین شهر با ۶۴ در وضعیت قابل قبول و سجزی با ۴۱ AQI در وضعیت پاک بوده و مابقی ایستگاه‌ها در شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

هواشناسی اصفهان پیش‌بینی کرده که شاخص کیفی هوای مناطق مرکزی به ویژه کلانشهر اصفهان در این هفته به سبب ناپایداری‌های جوی در وضعیت مطلوب قرار خواهد داشت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.