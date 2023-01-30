شائبه وزارت علوم عراق درباره اعتبار مدرک پردیسهای خودگردان رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر یحیی بوذرینژاد، رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران که ریاست کمیسیون تخصصی مشورتی پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران را نیز برعهده دارد، گفت: وزارت علوم عراق نیز مانند وزارت علوم کشورمان به بررسی ادواری اعتبار مدارک تحصیلی مراکز دانشگاهی کشورهای مختلف میپردازد.
وی افزود: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۱، وزارت علوم عراق به دلیل دریافت اطلاعات و تحلیلهایی غلط، اعتبار لازم را برای مدارک دانشآموختگان پردیس البرز و دیگر پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران قائل نمیشد. امسال با پیگیریهایی که با حمایت رئیس دانشگاه تهران از کمیته ارزشیابی مدارک دانشگاههای غیرعراقی وزارت علوم عراق صورت گرفت، مدارک تحصیلی پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران معتبر شناخته شد.
بوذرینژاد با یادآوری برنامه دانشگاه تهران به منظور افزایش جذب دانشجویان بینالملل از کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: جذب متقاضیان آموزش عالی در کشور عراق که علاقهمند به تحصیل در ایران هستند، یکی از اولویتهای پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران به منظور افزایش دانشجویان غیرایرانی این پردیسها است.
رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران از برگزاری نشست با مدیران گروه دانشکده علوم اسلامی کوفه در نجف و کمیته رؤسای دانشکدههای علوم اسلامی عراق به منظور فراهم نمودن زمینه افزایش پذیرش دانشجوی عراقی خبر داد و گفت: تا کنون و در نیمسال اول سال جاری تحصیلی، ۷۰ دانشجوی عراقی در پردیس البرز پذیرش شدهاند که با معتبر شناخته شدن مدارک تحصیلی، از این پس شاهد افزایش دانشجوی بینالمللی عراقی در پردیس البرز خواهیم بود.
بوذرینژاد در تشریح جزئیات دیدار با رؤسای دانشگاههای عراق در جریان سفر اخیر هیأتی به ریاست رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران به این کشور، اظهار کرد: در دیدار با رئیس دانشگاه کوفه، با توجه به اعلام نیاز این دانشگاه در زمینه بهرهمندی از اساتید زبان و ادبیات فارسی، مقرر شد پردیس البرز به تأمین استاد در زمینه زبان و ادبیات فارسی کمک کند. بر این اساس تعدادی از استادان زبان فارسی دانشگاه تهران جهت تدریس از طرف پردیس البرز به دانشگاه کوفه اعزام خواهند شد.
رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران افزود: در بغداد نیز به میزبانی دانشگاه العراقیه، در کمیته علوم اسلامی که متشکل از ۱۵ دانشگاه اصلی عراق است، شرکت کردیم. در این کمیته مقرر شد همایش مشترکی در خصوص فرهنگ و تمدن اسلامی با مشارکت کمیته ۱۵ نفره و پردیس البرز در سال ۱۴۰۲ برگزار شود.
بوذرینژاد توضیح داد: بر اساس ارتباطاتی که با کشور عراق و با تدبیر رئیس دانشگاه تهران برقرار شده است، فرایندی ایجاد شد که دانشگاههای عراق، دانشجویان کارشناسی خود را جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههایی که علاقهمند هستند، به دانشگاه تهران معرفی نمایند.
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