به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر الهام امین‌زاده، در نشست شورای دانشگاه تهران با درخواست از رؤسای دانشکده‌ها و واحدهای دانشگاهی دانشگاه تهران برای معرفی اساتیدی که مسلط به زبان‌های خارجی هستند، گفت: به منظور راه‌اندازی رشته‌های مختلف به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه در شعب بین‌الملل و شعبه‌های دانشگاه در خارج از کشور نیازمند شناسایی اساتید مسلط به این زبان‌ها در همه دانشکده‌ها و تخصص‌ها هستیم.

وی با اشاره به سرعت گرفتن فعالیت مسئولان راه‌اندازی شعبه‌های دانشگاه تهران در کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد: به مسئولان راه‌اندازی شعبه دانشگاه تهران در کشورهای دیگر تاکید کرده‌ایم که رشته‌های تحصیلی بر اساس مطالعه علایق داوطلبان و شناسایی نیازهای کشورهای هدف دایر شوند.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش با توصیه به رؤسای دانشکده‌ها و واحدهای دانشگاهی دانشگاه تهران به منظور حضور مشاوران بین‌الملل در جلسات هیأت رییسه دانشکده‌ها، تعداد دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران در سال تحصیلی جاری را ۱۲۶۰ دانشجو اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۲۶۵ دانشجوی غیرایرانی جدیدالورود هستند.

وی از مذاکره با رؤسای ۲۶ دانشگاه دولتی و مطرح کشور عراق از جمله دانشگاه‌های بغداد، موصل، نجف، کربلا و تکنولوژی بغداد در فرصت حضور ایشان در مشهد مقدس خبر داد و گفت: ۸ تفاهم‌نامه با رؤسای دانشگاه‌های عراق در مذاکراتی که در مشهد مقدس داشتیم امضا کرده‌ایم و ۸ تفاهم‌نامه دیگر آماده امضا است و به زودی سفر جمعی از اعضای هیأت رییسه دانشگاه تهران به کشور عراق به منظور احصاء همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر عراق صورت می‌گیرد.

امین‌زاده همچنین از بازدید هیأت رییسه دانشگاه سن پترزبورگ روسیه از دانشگاه تهران و نشست با رییس دانشگاه در روزهای آتی خبر داد.

وی از اعطای کمک هزینه ۷۵ میلیون تومانی به دانشجویان دکتری برای گذراندن فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های خارج از کشور خبر داد و تاکید کرد: دانشجویان برای گذراندن فرصت‌های مطالعاتی به نحوی هدایت شوند که این دوره را حتماً در حوزه تحقیقاتی مورد نیاز کشور و تحت نظر استاد خارجی شاخص بگذرانند و استاد راهنمای ایرانی نیز با استاد خارجی باید در ارتباط باشد.