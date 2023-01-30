ضرورت توسعه مراکز آموزش زبان فارسی در جهت تحقق مرجعیت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، اولین نشست همفکری و هم افزایی روسای مراکز آزفای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور دکتر هاشم‌داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان بین‌المللی، دکتر جعفر رازقی مدیر کل امور دانشجویان بین الملل و دیگر مدیران این سازمان برگزار شد.

در این نشست دکتر سلمان‌پور گفت: مراکز آموزش زبان فارسی با توجه به اسناد بالادستی و فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تحقق مرجعیت علمی، یک اقدام راهبردی در نظام جمهوری اسلامی است که نگاه اقتصادی به آن اولویت ندارد.

معاون بورس و امور دانشجویان بین‌المللی با بیان اینکه یکی از عوامل ماندگاری ایران و تعالی جمهوری اسلامی، تحقق مرجعیت علمی است؛ تصریح کرد: ایران در تحقق مرجعیت علمی باید به گونه‌ای عمل کند که جهان در علم، دانش و فناوری به آن نیاز پیدا کند.

سلمان‌پور با اشاره به اینکه هویت دینی ما اقتضا می‌کند تا کشورهای دیگر در حوزه علم و فناوری به ما نیاز پیدا کنند؛ اظهار کرد: تحقق مرجعیت علمی دارای چندین شاخص است، اولین شاخص میزان نیاز سایر کشورها به دانش و فناوری کشور ایران است و میزان توسعه زبان فارسی و نیاز به آن برای رسیدن به دانش و علم در ایران نشاندهنده این شاخص است. بنابراین درحقیقت توسعه و نیاز به زبان فارسی مهم ترین شاخص تحقق مرجعیت علمی است.

وی ادامه داد: البته توسعه زبان فارسی در خارج از ایران می تواند در جهت تحقق سایر راهبردها نیز باشد، مثلا توسعه زبان فارسی فراتر از مرزها به معنای خدمت به بشریت است؛ زیرا زبان فارسی راه و ابزاری است که فرهنگ اسلامی و ایرانی و لذت این فرهنگ غنی را به سایر ملل منتقل نماید. این فرهنگ متعالی همانگونه که راز ماندگاری تاریخی ایرانیان است می تواند فرهنگ ماندگاری را به سایر ملل هدیه نماید. بنابراین توسعه زبان فارسی یعنی عرضه یک فرهنگ اصیل که آمیخته از دو فرهنگ غنی است.

سلمان‌پور تاکید کرد: اگر بخواهیم بگوییم ایران اصیل، قدیم و ریشه دار است، اولین سند ما زبان فارسی است پس زبان فارسی سندی است که باید در سطح جهانی عرضه نماییم.

معاون بورس و امور دانشجویان بین‌المللی با اشاره به اینکه دومین شاخص تحقق مرجعیت علمی، افزایش جذب دانشجویان بین المللی است؛ افزود: برای تحقق این امر بیش از هر چیز باید جذابیت‌های مستقیم و غیر مستقیم افزایش یابد. از آنجایی که مراکز آموزش زبان فارسی مراکزی در جهت مهمترین راهبرد قرار دارند، افزایش جذابیت مستقیم مربوط به آن‌ها می‌شود، بنابراین باید لوازم ایجاد جذابیت و آموزش کارا و موثر در مراکز آموزش زبان فراهم شود.

سلمان‌پور اظهار کرد: ما تا کنون از برخی مراکز آموزش زبان فارسی گزارش های خوبی را دریافت کرده ایم که مایه خوشحالی است، امیدواریم باقی مراکز نیز که سطح پایین تری نسبت به برترین مراکز آموزش زبان فارسی دارند با تلاش و کوشش سطح خود را افزایش دهند تا در نهایت به نتایج مطلوبی دست یابیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد:هدف این نشست همفکری برای هم‌افزایی است و معتقدیم در برخی زمینه‌ها مراکز آموزش زبان فارسی باید در جهت همسانسازی و دربرخی موارد به طرف متناسب سازی حرکت کنند. روز آمدسازی آیین نامه نیز می‌تواند برخی از چالش‌ها را برطرف نماید و آن همسانسازی و متناسب سازی را محقق نماید.