دولت سیزدهم پرچمدار خدمت رسانی است/ مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح دوشنبه در نشست بخشداران مازندران در مجتمع رفاهی بابلسر گفت: خدمت در نظام اسلامی زیر بیرق ولایت موهبت الهی است که نصیب کارگزاران اجرایی شد.

این مسئول سیاسی با تشریح فلسفه حیات جمهوری اسلامی ایران و سیر تحولات کشور از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون یادآور شد: کارنامه ۴۴ سال گذشته انقلاب مبین دستاوردهای بی نظیر در عرصه حکمرانی، مردم داری و خدمت رسانی است که برغم کارشکنی‌ها و دشمنی‌های نظام سلطه و اذناب آن پیشرفت و بالندگی را نصیب کشورمان کرد.

معاون استاندار مازندران انقلاب اسلامی را پیشتاز و تحول آفرین صحنه‌های خدمت و شکوفایی دانست و افزود: پیشرفت و تحولات عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورمان موجب عصبانیت و حسادت دشمنان شده است.

سلگی با اشاره به فتنه اخیر علت اصلی آن را مانع تراشی در برابر اراده‌های ایمانی مردم و مسئولان کشورمان عنوان و خاطر نشان کرد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم و حضور مدیران انقلابی و جهادی در سنگرهای خدمت رسانی، موانع عمده پیشرفت کشور برداشته شد.

وی فتنه اخیر را بزرگ‌ترین اجماع جهانی علیه مردم انقلابی کشورمان در قالب جنگ ترکیبی توصیف کرد و افزود: اراده الهی، رهبری داهیانه رهبر انقلاب و بصیرت ستودنی مردم عامل شکست توطئه معاندان علیه کشور بود.

سلگی، دوره جدید مدیریت اجرایی در کشور را عصر جهاد و عزتمندی برای ایران اسلامی دانست و افزود: مدیران بیگانه با مؤلفه‌های انقلابی و جهادی در دولت مردمی سیزدهم جایگاهی ندارند.

وی با تاکید بر نقش بخشداران به عنوان پیشتازان توسعه در مناطق مختلف اظهار کرد: بخشداران باید فسادستیز، خلاق، سختکوش، دارای روحیه انقلابی و جهادی و پیگیر کار مردم باشند.

وی با اشاره به فراهم بودن بستر فساد در بخشداری و دهیاری‌ها، لزوم مراقبت فردی در برابر زمینه‌های فساد زا را یاد آورشد و افزود: دولت سیزدهم جریان ناسالم و فساد زا را در دستگاه‌های اجرایی برنمی تابد.

سلگی با تاکید بر سالم سازی جریان اداری در بخشداری و فرمانداری‌ها گفت: از این پس از مردم در مورد موفقیت یا عدم موفقیت مدیران نظر خواهی خواهد شد.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: مدیران باید بدانند مردم کارفرمای اصلی دولت هستند و نظر آنان ملاک عمل در تصمیم سازی ها است.