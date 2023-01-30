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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

دولت سیزدهم پرچمدار خدمت رسانی است/ مبارزه با فساد

دولت سیزدهم پرچمدار خدمت رسانی است/ مبارزه با فساد

بابلسر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه دولت سیزدهم پرچمدارخدمت رسانی و اعتلای انقلاب است بر لزوم تلاش برای ریشه کنی بسترهای فسادزا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح دوشنبه در نشست بخشداران مازندران در مجتمع رفاهی بابلسر گفت: خدمت در نظام اسلامی زیر بیرق ولایت موهبت الهی است که نصیب کارگزاران اجرایی شد.

این مسئول سیاسی با تشریح فلسفه حیات جمهوری اسلامی ایران و سیر تحولات کشور از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون یادآور شد: کارنامه ۴۴ سال گذشته انقلاب مبین دستاوردهای بی نظیر در عرصه حکمرانی، مردم داری و خدمت رسانی است که برغم کارشکنی‌ها و دشمنی‌های نظام سلطه و اذناب آن پیشرفت و بالندگی را نصیب کشورمان کرد.

معاون استاندار مازندران انقلاب اسلامی را پیشتاز و تحول آفرین صحنه‌های خدمت و شکوفایی دانست و افزود: پیشرفت و تحولات عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورمان موجب عصبانیت و حسادت دشمنان شده است.

سلگی با اشاره به فتنه اخیر علت اصلی آن را مانع تراشی در برابر اراده‌های ایمانی مردم و مسئولان کشورمان عنوان و خاطر نشان کرد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم و حضور مدیران انقلابی و جهادی در سنگرهای خدمت رسانی، موانع عمده پیشرفت کشور برداشته شد.

وی فتنه اخیر را بزرگ‌ترین اجماع جهانی علیه مردم انقلابی کشورمان در قالب جنگ ترکیبی توصیف کرد و افزود: اراده الهی، رهبری داهیانه رهبر انقلاب و بصیرت ستودنی مردم عامل شکست توطئه معاندان علیه کشور بود.

سلگی، دوره جدید مدیریت اجرایی در کشور را عصر جهاد و عزتمندی برای ایران اسلامی دانست و افزود: مدیران بیگانه با مؤلفه‌های انقلابی و جهادی در دولت مردمی سیزدهم جایگاهی ندارند.

وی با تاکید بر نقش بخشداران به عنوان پیشتازان توسعه در مناطق مختلف اظهار کرد: بخشداران باید فسادستیز، خلاق، سختکوش، دارای روحیه انقلابی و جهادی و پیگیر کار مردم باشند.

وی با اشاره به فراهم بودن بستر فساد در بخشداری و دهیاری‌ها، لزوم مراقبت فردی در برابر زمینه‌های فساد زا را یاد آورشد و افزود: دولت سیزدهم جریان ناسالم و فساد زا را در دستگاه‌های اجرایی برنمی تابد.

سلگی با تاکید بر سالم سازی جریان اداری در بخشداری و فرمانداری‌ها گفت: از این پس از مردم در مورد موفقیت یا عدم موفقیت مدیران نظر خواهی خواهد شد.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: مدیران باید بدانند مردم کارفرمای اصلی دولت هستند و نظر آنان ملاک عمل در تصمیم سازی ها است.

کد مطلب 5695848

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